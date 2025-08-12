Φωτιά στην Άρτα: Εκκενώνεται ο οικισμός Αμμότοπος – Μήνυμα από το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Άρτα. Πριν από λίγο εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ώστε όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αμμότοπος να απομακρυνθούν προς Καμπή.
Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: “Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αμμότοπος, απομακρυνθείτε προς Καμπή. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αμμότοπος της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμότοπος απομακρυνθείτε προς #Καμπή
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
Στο σημείο επιχειρούν έξι οχήματα και 22 πυροσβέστες καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα φωτιές έχουν ξεσπάσει στον Γυμνότοπο αλλά και στην Δαφνωτή όπου έχουν κινητοποιηθεί ήδη δυνάμεις της Πυροσβεστικής.