Αγρίνιο: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι όπου τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά – Δείτε βίντεο

Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν σε πανηγύρι σε χωριό του Αγρινίου, όπου τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε χρήστης του TikTok, κάποια στιγμή και ενώ παρευρισκόμενοι χόρευαν και διασκέδαζαν, ξέσπασε άγριος καβγάς και έπεσε ξύλο μεταξύ αρκετών ατόμων.

Γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα συνέθεσαν το σκηνικό της έντασης. Η Γωγώ Τσαμπά σταμάτησε το τραγούδι και η ορχήστρα σταμάτησε να παίζει.

Στο βίντεο που ανέβασε ο χρήστης, έχει γίνει επεξεργασία και παίζει το τραγούδι, «Τα καγκέλια».

Δείτε το βίντεο: