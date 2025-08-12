Αγρίνιο: Άγριο ξύλο σε πανηγύρι όπου τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά – Δείτε βίντεο

Εύη Κατσώλη

κοινωνία

Άγριο ξύλο σε πανηγύρι με την Γωγώ Τσαμπά

Σκηνές Φαρ Ουέστ εκτυλίχθηκαν σε πανηγύρι σε χωριό του Αγρινίου, όπου τραγουδούσε η Γωγώ Τσαμπά.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ανέβασε χρήστης του TikTok, κάποια στιγμή και ενώ παρευρισκόμενοι χόρευαν και διασκέδαζαν, ξέσπασε άγριος καβγάς και έπεσε ξύλο μεταξύ αρκετών ατόμων.

Γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα συνέθεσαν το σκηνικό της έντασης. Η Γωγώ Τσαμπά σταμάτησε το τραγούδι και η ορχήστρα σταμάτησε να παίζει.

Στο βίντεο που ανέβασε ο χρήστης, έχει γίνει επεξεργασία και παίζει το τραγούδι, «Τα καγκέλια».

Δείτε το βίντεο:

@costaschamilos #tsampa #na eipe kalimera #dialimara #xamos #hremaaaaa #agrinio #xwrio ♬ πρωτότυπος ήχος – Chamilos

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
10:29 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Άρτα: Εκκενώνεται ο οικισμός Αμμότοπος – Μήνυμα από το 112

Φωτιά έχει ξεσπάσει και στην Άρτα. Πριν από λίγο εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 ώστε...
09:35 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Απανωτά μηνύματα από το 112 – Εκκενώνονται οι οικισμοί Κερί και Αγαλά

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους στη Ζάκυνθο, εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερ...
09:25 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Αχαΐα: Ναυαγοσώστρια έσωσε 60χρονη που παρασύρθηκε από τα ρεύματα στην παραλία των Αραχωβίτικων

Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία των Αραχωβίτικων Αχαΐας, όταν μία 60χρονη γυναίκα παρασύρθη...
08:53 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Χανιά: Θαλάσσια χελώνα δάγκωσε λουόμενη στο Μαράθι – ΦΩΤΟ

Νέο περιστατικό δαγκώματος από θαλάσσια χελώνα καταγράφηκε το απόγευμα της Κυριακής (10/08) στ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια