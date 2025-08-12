Αχαΐα: Η φωτιά έφτασε στον οικισμό Δεμένικα – «Είναι μια ανάσα από τα σπίτια» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας στο enikos.gr 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αχαΐα: Η φωτιά έφτασε στον οικισμό Δεμένικα – «Είναι μια ανάσα από τα σπίτια» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας στο enikos.gr 

Με ταχύτατους ρυθμούς εξαπλώνεται η φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα, με τις φλόγες αυτή τη στιγμή να έχουν φτάσει και στον οικισμό Δεμένικα.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Αντώνης Γκόλφης, μιλώντας στο enikos.gr: «Ήταν πολύ γρήγορη η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Λόγω του αέρα μόλις έφτασε και στα Δεμένικα. Η φωτιά αυτή τη στιγμή είναι μια ανάσα από τα σπίτια. Μέχρι στιγμής έχουν καεί εκτάσεις με ελιές», ενώ συμπλήρωσε ότι «κουβαλάμε νερό με τις υδροφόρες για να την περιορίσουμε».

Μάλιστα, χρήστης των κοινωνικών δικτύων, σε δημοσίευση που έκανε νωρίτερα ανέφερε ότι η «μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Άγιο Στέφανο Σαραβαλίου και κινείται προς τα Δεμένικα, καίγοντας ελαιόδεντρα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης και οι κάτοικοι και οι εθελοντές προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις οικίες».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:46 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Σύρος: Συναγερμός στο Καρνάγιο – Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου στο Καρνάγιο της Σύρου, όταν εντοπίσ...
19:46 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα: Άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην περιοχή – Σε εξέλιξη 3 πύρινα μέτωπα

Ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτά...
19:29 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Κόλαση φωτιάς στη Χίο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού απο τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα – Νέες φωτογραφίες και βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Η φωτιά...
19:24 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Κυψέλη

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια