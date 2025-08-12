Αχαΐα: Η φωτιά έφτασε στον οικισμό Δεμένικα – «Είναι μια ανάσα από τα σπίτια» λέει ο πρόεδρος της κοινότητας στο enikos.gr 

Με ταχύτατους ρυθμούς εξαπλώνεται η φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα, με τις φλόγες αυτή τη στιγμή να έχουν φτάσει και στον οικισμό Δεμένικα.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της κοινότητας κ. Αντώνης Γκόλφης, μιλώντας στο enikos.gr: «Ήταν πολύ γρήγορη η εξάπλωση της πυρκαγιάς. Λόγω του αέρα μόλις έφτασε και στα Δεμένικα. Η φωτιά αυτή τη στιγμή είναι μια ανάσα από τα σπίτια. Μέχρι στιγμής έχουν καεί εκτάσεις με ελιές», ενώ συμπλήρωσε ότι «κουβαλάμε νερό με τις υδροφόρες για να την περιορίσουμε».

Μάλιστα, χρήστης των κοινωνικών δικτύων, σε δημοσίευση που έκανε νωρίτερα ανέφερε ότι η «μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στον Άγιο Στέφανο Σαραβαλίου και κινείται προς τα Δεμένικα, καίγοντας ελαιόδεντρα. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης και οι κάτοικοι και οι εθελοντές προσπαθούμε να προστατεύσουμε τις οικίες».