Φωτιά στην Πρέβεζα: Νέο μέτωπο στη Νέα Κερασούντα – Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Δεν έχει τέλος το καταστροφικό έργο της φωτιάς που καίει ανεξέλεγκτη στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταβάλουν τιτάνια προσπάθεια για να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες με τους άνεμους που πνέουν στην περιοχή να είναι πολύ ισχυροί.

Μια νέα εστία φωτιάς προέκυψε αργά το βράδυ της Tρίτης (12/8) κοντά στο ενεργό μέτωπο και συγκεκριμένα στη Νέα Κερασούντα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα οχήματα και 3 οχήματα.