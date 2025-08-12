Φωτιά στην Πρέβεζα: Νέο μέτωπο στη Νέα Κερασούντα – Επί τόπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Enikos Newsroom

κοινωνία

φωτιά πυροσβεστική

Δεν έχει τέλος το καταστροφικό έργο της φωτιάς που καίει ανεξέλεγκτη στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να καταβάλουν τιτάνια προσπάθεια για να ελέγξουν το πύρινο μέτωπο κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες με τους άνεμους που πνέουν στην περιοχή να είναι πολύ ισχυροί.

Μια νέα εστία φωτιάς προέκυψε αργά το βράδυ της Tρίτης (12/8) κοντά στο ενεργό μέτωπο και συγκεκριμένα στη Νέα Κερασούντα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 2 πεζοπόρα οχήματα και 3 οχήματα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
00:22 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πρέβεζα: Μήνυμα του 112 για εκκένωση της περιοχής Παλαιά Φιλιππιάδα

Μαίνεται η φωτιά στην Πρέβεζα, που εκδηλώθηκε την Τρίτη σε δασική έκταση στην περιοχή Γυμνότοπ...
00:06 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στα Ιωάννινα – Ήχησε το 112 για εκκένωση της περιοχής Πρωτοπαππά

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στον νομό Ιωαννίνων και συγκεκριμένα στη Λαψίστα, που βρίσκεται με...
00:05 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα – Νέο μήνυμα από το 112 

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη για την φωτιά που μαίνεται στην Αχαΐα. «Δασική πυρκαγιά στην περι...
23:54 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Σε λειτουργία ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρών και δύο σχολεία για να υποδεχθούν πυρόπληκτους

Σήμερα, Τρίτη 12 Αυγούστου, ο ξενώνας φιλοξενίας του Δήμου Πατρέων  βρίσκεται σε πλήρη λειτουρ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια