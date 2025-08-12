Φωτιά στη Χίο: Συγκλονιστικές εικόνες από τον απεγκλωβισμό πολιτών από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύσκολη θα είναι η νύχτα για τη Χίο με τη πυρκαγιά να κατακαίει το βόρειο τμήμα του νησιού. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, σε 56 ανέρχονται τα άτομα που έχουν απεγκλωβιστεί από τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επτά πλωτά του Λιμενικού Σώματος (πέντε περιπολικά σκάφη, ένα ναυαγοσωστικό και ένα περιπολικό πλοίο) και ιδιωτικά σκάφη.

Στις 6 το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής αναχώρησαν από το λιμάνι της Μυτιλήνης με προορισμό τη Χίο τέσσερα οχήματα της Πυροσβεστικής και 18 Πυροσβέστες. Επιπλέον, τις προσπάθειες πυρόσβεσης θα ενισχύσουν μία ομάδα δασοκομάντος και το ελικόπτερο που σταθμεύει στη Μυτιλήνη. Στη Χίο, το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένονται ενισχύσεις και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.

Σε φωτογραφίες διακρίνεται η στιγμή που οι πολίτες μεταφέρονται με ασφάλεια προς τις περιοχές Μεστά και Λίθι.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς εκδόθηκαν αλλεπάλληλα μηνύματα από το «112» για εκκενώσεις χωριών.

Δείτε φωτογραφίες

Δείτε συγκλονιστικά βίντεο: