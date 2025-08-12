Μεσανατολικό: Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης στην μεταπολεμική Λωρίδα της Γάζας

Μεσανατολικό: Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης στην μεταπολεμική Λωρίδα της Γάζας

Το όνομα του Παλαιστίνιου επιχειρηματία Σαμίρ Χουλίλε εξετάζεται σε παρασκηνιακό επίπεδο για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας, τόνισε σε σημερινό της δημοσίευμα για τις λύσεις στο Μεσανατολικό, η ισραηλινή εφημερίδα Yedioth Ahronoth

Ο Χουλίλε θα ενεργεί υπό την αιγίδα του Αραβικού Συνδέσμου και θεωρείται αποδεκτός τόσο από το Ισραήλ όσο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε το δημοσίευμα.  Στόχος είναι να προετοιμαστεί η μετάβαση σε μια νέα διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πρόσφατα ότι μία από τις αρχές για τον τερματισμό του πολέμου ήταν η εγκαθίδρυση μιας πολιτικής κυβέρνησης με ειρηνική στάση απέναντι στο Ισραήλ χωρίς τη συμμετοχή της Χαμάς ή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο Χουλίλε ζει στη Ραμάλα και είναι γνωστός οικονομολόγος, πολιτικός και οικονομικό ηγετικό στέλεχος στην Παλαιστινιακή Αρχή, ανέφερε η Yedioth Ahronoth.

Έχει διατελέσει σε πολυάριθμες υψηλόβαθμες θέσεις και θεωρείται στενός έμπιστος του Αμερικανοπαλαιστίνιου δισεκατομμυριούχου Μπασάρ Μάσρι, ο οποίος είναι γνωστός για τις καλές επαφές του με την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Χουλίλε δήλωσε στον παλαιστινιακό ραδιοφωνικό σταθμό Ajyal ότι είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη για τη Γάζα. Ωστόσο, τόνισε δεν θα το πράξει χωρίς τη συγκατάθεση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Λαμβάνοντας υπόψη την άρνηση του Ισραήλ να αναλάβει οποιονδήποτε ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή, τα εμπλεκόμενα μέρη θα πρέπει να είναι «δημιουργικά» για να βρουν μια λύση, είπε.

Επικαλούμενο το προεδρικό γραφείο, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA ανέφερε ότι μόνο το Κράτος της Παλαιστίνης «που εκπροσωπείται από την κυβέρνηση ή ένα συμφωνημένο διοικητικό όργανο» είναι εξουσιοδοτημένο να διοικεί τη Λωρίδα της Γάζας στο μέλλον.

