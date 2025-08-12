Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Κυψέλη

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

Χαμόγελο του παιδιού εξαφανίσεις

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κυψέλη στην Αθήνα. Τα ίχνη του Ζιαντ Αλμπάκο Αλαλ  χάθηκαν την Παρασκευή (08/08) στις 11.00 το πρωί.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/08/2025 για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας και ένα μπλουζάκι αγνώστου χρώματος. Έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά με ύψος 1.60 ύψος και είναι αδύνατος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:46 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Σύρος: Συναγερμός στο Καρνάγιο – Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου στο Καρνάγιο της Σύρου, όταν εντοπίσ...
19:46 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα: Άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην περιοχή – Σε εξέλιξη 3 πύρινα μέτωπα

Ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτά...
19:29 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Κόλαση φωτιάς στη Χίο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού απο τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα – Νέες φωτογραφίες και βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Η φωτιά...
19:14 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Πυροσβεστική: Συλλήψεις και πρόστιμα για φωτιές και θερμές εργασίες στην ύπαιθρο

Την ώρα που συνεχώς ξεπηδούν φωτιές σε όλη τη χώρα, με υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις ανέμ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια