Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Κυψέλη

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Κυψέλη στην Αθήνα. Τα ίχνη του Ζιαντ Αλμπάκο Αλαλ χάθηκαν την Παρασκευή (08/08) στις 11.00 το πρωί.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, 12/08/2025 για την εξαφάνιση του ανήλικου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδεχομένως να συντρέχουν λόγοι που θέτουν την ζωή της σε κίνδυνο.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι παντελόνι φόρμας και ένα μπλουζάκι αγνώστου χρώματος. Έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά με ύψος 1.60 ύψος και είναι αδύνατος.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.