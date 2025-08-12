Πυροσβεστική: Συλλήψεις και πρόστιμα για φωτιές και θερμές εργασίες στην ύπαιθρο

Την ώρα που συνεχώς ξεπηδούν φωτιές σε όλη τη χώρα, με υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις ανέμους, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς «στο κόκκινο» και παρά τις συνεχείς ισχυρές συστάσεις των αρχών, υπάρχουν άνθρωποι που ανάβουν φωτιές στην ύπαιθρο, καπνίζουν μελίσσια ή κάνουν θερμές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική.

Αυτό προκύπτει από τον απολογισμό των συλλήψεων και των υψηλών προστίμων τις τελευταίες μέρες, από την Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα, έγιναν τέσσερις συλλήψεις για τους παραπάνω λόγους, σε Αττική, Εύβοια, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα: