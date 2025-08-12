Πυροσβεστική: Συλλήψεις και πρόστιμα για φωτιές και θερμές εργασίες στην ύπαιθρο

Enikos Newsroom

κοινωνία

κλιματική κρίση- φωτιές

Την ώρα που συνεχώς ξεπηδούν φωτιές σε όλη τη χώρα, με υψηλές θερμοκρασίες και θυελλώδεις ανέμους, με τον κίνδυνο πυρκαγιάς «στο κόκκινο» και παρά τις συνεχείς ισχυρές συστάσεις των αρχών, υπάρχουν άνθρωποι που ανάβουν φωτιές στην ύπαιθρο, καπνίζουν μελίσσια ή κάνουν θερμές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική.

Αυτό προκύπτει από τον απολογισμό των συλλήψεων και των υψηλών προστίμων τις τελευταίες μέρες, από την Πυροσβεστική. Συγκεκριμένα, έγιναν τέσσερις συλλήψεις για τους παραπάνω λόγους, σε Αττική, Εύβοια, Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική.

Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα:

  • Συνελήφθη χθες, 11 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ Χαλκίδας, ημεδαπός, για καύση απορριμμάτων σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Χαλκίδας στην Εύβοια και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.250 ευρώ.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.750 ευρώ, στις 8 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους του 9ου Π.Σ Αθηνών, σε ημεδαπό, για καύση σε υπολείμματα καλλιεργειών εντός οικοπεδικού χώρου, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Διονύσου στην Αττική.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.625 ευρώ, χθες, 11 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους της 2ης ΕΜΑΚ, σε ημεδαπό, για εκτέλεση θερμών εργασιών σε οικοπεδικό χώρο, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Θερμαϊκού στην Θεσσαλονίκη.
  • Επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ, σήμερα, 12 Αυγούστου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ Νέου Μαρμαρά, σε ημεδαπό, για εκτέλεση εργασιών καπνίσματος μελισσιών, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχή του Δήμου Σιθωνίας στην Χαλκιδική.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
19:46 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Σύρος: Συναγερμός στο Καρνάγιο – Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – ΒΙΝΤΕΟ και ΦΩΤΟ

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης 12 Αυγούστου στο Καρνάγιο της Σύρου, όταν εντοπίσ...
19:46 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Μαίνεται η φωτιά στην Αχαΐα: Άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην περιοχή – Σε εξέλιξη 3 πύρινα μέτωπα

Ισχυροί άνεμοι με ριπές 9 μποφόρ πνέουν στην Αχαΐα, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτά...
19:29 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Κόλαση φωτιάς στη Χίο: Επιχείρηση απεγκλωβισμού απο τις παραλίες Λημνιά και Αγία Μαρκέλλα – Νέες φωτογραφίες και βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χάλανδρα Χίου. Η φωτιά...
19:24 , Τρίτη 12 Αυγούστου 2025

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Κυψέλη

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια