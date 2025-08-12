Φωτιά στη Χίο – Εκκενώνονται ακόμη 3 οικισμοί

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη στη Χίο για εκκένωση 3 οικισμών, εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Mαναγρός, Μαγεμένα και Χωρή Χίου απομακρυνθείτε προς την πόλη της Χίου» αναφέρεται στο μήνυμα.