Φωτιά στη Χίο – Εκκενώνονται ακόμη 3 οικισμοί

Νέο μήνυμα από το 112 εστάλη στη Χίο για εκκένωση 3 οικισμών, εξαιτίας της φωτιάς που μαίνεται.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Mαναγρός, Μαγεμένα και Χωρή Χίου απομακρυνθείτε προς την πόλη της Χίου» αναφέρεται στο μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Mαναγρός #Μαγεμένα και #Χωρή #Χίου απομακρυνθείτε προς την πόλη της #Χίου
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 12, 2025