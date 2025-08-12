Νέο 112 για την φωτιά στην Πρέβεζα – «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Νέο μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα εστάλη στους κατοίκους, εξαιτίας της φωτιάς στην Πρέβεζα.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα Πρεβέζης παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα.

