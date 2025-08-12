Νέο μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα εστάλη στους κατοίκους, εξαιτίας της φωτιάς στην Πρέβεζα.

«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Θεσπρωτικό και Φιλιππιάδα Πρεβέζης παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρεται στο μήνυμα.