Κολωνός: Άγριος καβγάς και ξύλο ανάμεσα σε οδηγούς μηχανής για την προτεραιότητα στη σιδηροδρομική διάβαση – Δείτε βίντεο

Ο καβγάς ανάμεσα σε δύο οδηγούς μοτοσικλετών το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου, στον Κολωνό καταγράφηκε σε βίντεο. Φαίνονται οι δύο αναβάτες, ένας νεότερος και ένας μεγαλύτερης ηλικίας, να διαπληκτίζονται για την προτεραιότητα κατά τη διέλευσή τους από τη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση της περιοχής, ενώ στη συνέχεια χτυπιούνται ακόμη και με κράνη.

Αρχικά, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο της ΕΡΤ, οι δύο άνδρες σταμάτησαν τις μοτοσικλέτες τους στην οδό Αγίου Μελετίου και ξεκίνησαν έντονη λογομαχία. Η λεκτική αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τους δύο οδηγούς να ανταλλάσσουν ύβρεις και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια.

Το επεισόδιο μεταφέρθηκε πάνω στις γραμμές του τρένου, καθώς οι δύο άνδρες κατέληξαν στη μέση της φυλασσόμενης διάβασης, όπου συνέχισαν να χτυπούν με τα κράνη τους ο ένας τον άλλον. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου μπροστά στα μάτια κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι τη συμπλοκή, ενώ κάποιοι έσπευσαν να σταματήσουν τις… αντιμαχόμενες πλευρές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση με συχνή διέλευση τρένων.

Τελικά οι δύο οδηγοί τερμάτισαν τη συμπλοκή, επέστρεψαν στις μοτοσικλέτες τους και αποχώρησαν από το σημείο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Δείτε το βίντεο: