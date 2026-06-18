Κολωνός: Άγριος καβγάς και ξύλο ανάμεσα σε οδηγούς μηχανής για την προτεραιότητα στη σιδηροδρομική διάβαση – Δείτε βίντεο

Βίντεο κατέγραψε τον καβγά δύο οδηγών μοτοσικλετών το βράδυ της Δευτέρας στον Κολωνό, στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου. Οι αναβάτες διαπληκτίστηκαν για την προτεραιότητα σε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, ανταλλάσσοντας χτυπήματα ακόμη και με τα κράνη τους, προτού αποχωρήσουν από το σημείο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα

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ΚΑΒΓΑΣ ΚΟΛΩΝΟΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Βίντεο κατέγραψε καβγά ανάμεσα σε δύο οδηγούς μοτοσικλετών το βράδυ της Δευτέρας στον Κολωνό, στη συμβολή Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου.
  • Οι δύο αναβάτες διαπληκτίστηκαν για την προτεραιότητα σε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση, ανταλλάσσοντας ύβρεις και χτυπώντας ο ένας τον άλλον με κράνη.
  • Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε κυριολεκτικά πάνω στις γραμμές του τρένου, με τους δύο οδηγούς να αποχωρούν τελικά από το σημείο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο καβγάς ανάμεσα σε δύο οδηγούς μοτοσικλετών το βράδυ της Δευτέρας στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Αγίου Μελετίου, στον Κολωνό καταγράφηκε σε βίντεο. Φαίνονται οι δύο αναβάτες, ένας νεότερος και ένας μεγαλύτερης ηλικίας, να διαπληκτίζονται για την προτεραιότητα κατά τη διέλευσή τους από τη φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση της περιοχής, ενώ στη συνέχεια χτυπιούνται ακόμη και με κράνη.

Αρχικά, όπως αποτυπώνεται στο βίντεο της ΕΡΤ, οι δύο άνδρες σταμάτησαν τις μοτοσικλέτες τους στην οδό Αγίου Μελετίου και ξεκίνησαν έντονη λογομαχία. Η λεκτική αντιπαράθεση δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο, με τους δύο οδηγούς να ανταλλάσσουν ύβρεις και στη συνέχεια να πιάνονται στα χέρια.

Το επεισόδιο μεταφέρθηκε πάνω στις γραμμές του τρένου, καθώς οι δύο άνδρες κατέληξαν στη μέση της φυλασσόμενης διάβασης, όπου συνέχισαν να χτυπούν με τα κράνη τους ο ένας τον άλλον. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου μπροστά στα μάτια κατοίκων και καταστηματαρχών της περιοχής, οι οποίοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι τη συμπλοκή, ενώ κάποιοι έσπευσαν να σταματήσουν τις… αντιμαχόμενες πλευρές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση με συχνή διέλευση τρένων.

Τελικά οι δύο οδηγοί τερμάτισαν τη συμπλοκή, επέστρεψαν στις μοτοσικλέτες τους και αποχώρησαν από το σημείο σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Δείτε το βίντεο:

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