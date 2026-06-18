Καιρός: Ζέστη, αλλά και τοπικές βροχές σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Δύο εικόνες θα παρουσιάσει σήμερα (18/06) ο καιρός καθώς η θερμοκρασία θα φτάσει σε αρκετές περιοχές τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τοπικές βροχές, όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε τμήματα της ηπειρωτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με γενικά αίθριο καιρό στις περισσότερες περιοχές. Ωστόσο, η Εύβοια θα έχει λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οι νεφώσεις θα αυξηθούν παροδικά στα ηπειρωτικά.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο, καθώς και τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Στις περιοχές αυτές θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ, ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση.

Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά επίπεδα για την εποχή. Στα νησιά του Ιονίου και στα ηπειρωτικά, ο υδράργυρος θα φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική νησιωτική χώρα, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 29 βαθμούς, ενώ στα νοτιοανατολικά θα αγγίξει τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αυξηθούν. Θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι και θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αρχικά γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και στα ηπειρωτικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου τοπικά. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές στην Εύβοια. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις και στα υπόλοιπα τμήματα. Θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές ή όμβροι στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, ενώ πιθανώς θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από το βράδυ.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 μποφόρ στην Εύβοια και την ανατολική Στερεά.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 και τοπικά στα ηπειρωτικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 28 και στην Κρήτη τοπικά 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα νότια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητών διευθύνσεων 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις στα νότια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας και της ανατολικής Θεσσαλίας, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Βαθμιαία θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως στα ορεινά, ενώ πιθανώς στα βόρεια θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά τους 30 με 32 και τοπικά τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 27 με 29 και τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Στα δυτικά θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-06-2026

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές-απογευματινές ώρες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 22-06-2026