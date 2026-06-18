Γκάνα – Παναμάς: Τα highlights της νικηφόρας πρεμιέρας, στο Μουντιάλ 2026, των Αφρικανών – ΒΙΝΤΕΟ

Η Γκάνα επικράτησε του Παναμά με 1-0 στην πρεμιέρα του δωδέκατου ομίλου του Μουντιάλ 2026, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Toronto Stadium. Ο Γίρενκι σκόραρε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο στην έναρξη της διοργάνωσης.

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Αθλητισμός

Γκάνα - Παναμάς, Μουντιάλ 2026
Caleb Yirenkyi celebrates after scoring a dramatic late goal for Ghana against Panama in their opening game of the 2026 World Cup. Photograph: Frank Gunn/The Canadian Press/AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γκάνα επικράτησε του Παναμά με 1-0 στην πρεμιέρα του δωδέκατου ομίλου του Μουντιάλ 2026, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Toronto Stadium.
  • Ο Γίρενκι έδωσε τη λύση στη Γκάνα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμορφώνοντας το τελικό 1-0.
  • Η ομάδα πήρε ένα πολύτιμο τρίποντο στην εκκίνηση της διοργάνωσης, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς στον ίδιο όμιλο βρίσκονται η Αγγλία και η Κροατία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Γκάνα επικράτησε του Παναμά με 1-0 στην πρεμιέρα του δωδέκατου ομίλου του Μουντιάλ 2026, σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Toronto Stadium.

Η ομάδα του Κάρλος Κεϊρόζ πήρε σημαντική νίκη, καθώς ο αγώνας έδειχνε ότι θα ολοκληρωθεί χωρίς τέρματα. Το αποτέλεσμα αυτό δεν θα εξυπηρετούσε καμία από τις δύο ομάδες, καθώς στον ίδιο όμιλο βρίσκονται η Αγγλία και η Κροατία.

Ο Γίρενκι έδωσε τη λύση στη Γκάνα στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο παίκτης των Αφρικανών σκόραρε στο φινάλε και διαμόρφωσε το τελικό 1-0, χαρίζοντας στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο στην εκκίνηση της διοργάνωσης.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης

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