Κίνα: Ο Γουάνγκ Γι χαιρέτισε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – «Το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει»

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Διεθνή Νέα

Ιράν - Κίνα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας, Γουάνγκ Γι, χαιρέτισε τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών.
  • Ο Γουάνγκ Γι δήλωσε ότι «το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει» και τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων.
  • Ο Κινέζος αξιωματούχος αναφέρθηκε επίσης στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να λάβει υπόψη τις κοινές ανησυνχίες.

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Τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν χαιρέτισε ο κορυφαίος διπλωμάτης της Κίνας, Γουάνγκ Γι, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γουάνγκ Γι δήλωσε ότι «το ξημέρωμα της ειρήνης έχει φτάσει», όπως μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua. Ο ίδιος τόνισε ότι το κρίσιμο επόμενο βήμα είναι η πλήρης εφαρμογή των δεσμεύσεων από όλες τις πλευρές και η αποφυγή κάθε «παρεμβολής ή απόσπασης προσοχής».

Παράλληλα, ο Κινέζος αξιωματούχος αναφέρθηκε στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ. Ο Γουάνγκ Γι υπογράμμισε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί «σωστά» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει υπόψη τις κοινές ανησυχίες που προκύπτουν από την κατάσταση στην περιοχή.

Πηγή: CNN.com

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