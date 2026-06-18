Πακιστάν: Ο Σαρίφ ανακοίνωσε άμεση εφαρμογή μνημονίου ΗΠΑ – Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, δήλωσε την Πέμπτη ότι η υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή προβλέπει την άμεση επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη και την άρση του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Σεχμπάζ Σαρίφ ανέφερε ότι η συμφωνία «τίθεται σε ισχύ με άμεση εφαρμογή». Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρώτο βήμα προβλέπει ότι το Ιράν θα προχωρήσει «άμεσα» στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν «χωρίς καθυστέρηση» τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν επιβεβαίωσε επίσης ότι το Πακιστάν, με τη στήριξη του Κατάρ, θα φιλοξενήσει τελετή στην Ελβετία την Παρασκευή. Όπως ανέφερε, η τελετή θα «τιμήσει αυτό το ιστορικό γεγονός» και θα σηματοδοτήσει την έναρξη τεχνικών συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών.