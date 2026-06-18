Εμανουέλ Μακρόν: «Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ»

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Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε βίντεο στο X, στο οποίο ο Τραμπ εμφανίζεται να υπογράφει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών στο Παλάτι των Βερσαλλιών.

Ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι η συμφωνία μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ειρήνης και να συμβάλει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. «Ο Πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε απόψε στις Βερσαλλίες τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε στο X.

Ο Γάλλος πρόεδρος πρόσθεσε ότι η συμφωνία μπορεί να έχει θετικές συνέπειες για τους πολίτες, κυρίως λόγω της πιθανής επίδρασής της στις τιμές ενέργειας. «Αυτή η συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για διαρκή ειρήνη και επιτρέπει την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για τους πολίτες, καθώς αναμένεται να συμβάλει σύντομα στη μείωση των τιμών ενέργειας», ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος.