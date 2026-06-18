Ιράν: Τέλη στα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ μετά την περίοδο των 60 ημερών

Το Ιράν επανέλαβε την πρόθεσή του να αρχίσει την είσπραξη τελών από τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, μετά την περίοδο των 60 ημερών δωρεάν διελεύσεων. Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, με σκοπό τη διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ τόνισε το κυριαρχικό δικαίωμα του Ιράν και την ανάγκη είσπραξης τελών, υπογραμμίζοντας ότι τα Στενά δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική κατάσταση.

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Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία Αρχείου: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Ιράν επανέλαβε ότι σκοπεύει να αρχίσει την είσπραξη τελών για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, μετά την περίοδο των 60 ημερών.
  • Η ρύθμιση προβλέπεται στη συμφωνία με τις ΗΠΑ, ώστε οι δύο πλευρές να έχουν χρόνο για να διαπραγματευτούν οριστικό κείμενο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
  • Ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ τόνισε ότι τα Στενά «δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική κατάσταση», καθώς το Ιράν έχει κυριαρχικό δικαίωμα στο Ορμούζ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το Ιράν επανέλαβε ότι σκοπεύει να αρχίσει την είσπραξη τελών για παρεχόμενες υπηρεσίες από τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, μετά την περίοδο των 60 ημερών κατά την οποία οι διελεύσεις θα πραγματοποιούνται ατελώς.

Η ρύθμιση προβλέπεται στη συμφωνία με τις ΗΠΑ, ώστε οι δύο πλευρές να έχουν χρόνο για να διαπραγματευτούν οριστικό κείμενο για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ τόνισε, σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης από την κρατική τηλεόραση, ότι τα Στενά «δεν θα επιστρέψουν στην προπολεμική κατάσταση».

«Το Ιράν έχει κυριαρχικό δικαίωμα στο Ορμούζ και, σίγουρα, θα εισπράττουμε τέλη για τις υπηρεσίες αυτές», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το κείμενο της συμφωνίας, το οποίο δημοσιοποίησαν χθες τα μέρη, η Ισλαμική Δημοκρατία θα «λάβει μέτρα (…) για να εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων ατελώς για 60 ημέρες» από τη στρατηγική θαλάσσια αρτηρία.

Το κλείσιμο των Στενών από το Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, είχε προκαλέσει ισχυρούς κλυδωνισμούς στην παγκόσμια οικονομία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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