Μουντιάλ: Οι 12 ποδοσφαιριστές άνω των 40 ετών που αγωνίστηκαν σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Η λίστα με τους ποδοσφαιριστές άνω των 40 ετών που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου αυξήθηκε στους 12, περιλαμβάνοντας πρόσφατες προσθήκες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λούκα Μόντριτς, καθώς και αρκετούς τερματοφύλακες.

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Αθλητισμός

Λούκα Μόντριτς - Κριστιάνο Ρονάλντο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η λίστα με τους γηραιότερους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου αυξήθηκε σημαντικά, καθώς οι παίκτες ηλικίας άνω των 40 ετών που έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής έφτασαν τους 12.
  • Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λούκα Μόντριτς αποτέλεσαν τις τελευταίες προσθήκες στον σχετικό κατάλογο, μετά τη συμμετοχή τους στις αναμετρήσεις της Πορτογαλίας και της Κροατίας, αντίστοιχα.
  • Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης αρκετοί τερματοφύλακες, όπως ο Μάνουελ Νόιερ, ο Αλί Μπουμνιζέλ, ο Βοζίνια και ο Φερνάντο Μουσλέρα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η λίστα με τους γηραιότερους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου αυξήθηκε σημαντικά, καθώς οι παίκτες ηλικίας άνω των 40 ετών που έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής έφτασαν τους 12.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λούκα Μόντριτς αποτέλεσαν τις τελευταίες προσθήκες στον σχετικό κατάλογο, μετά τη συμμετοχή τους στις αναμετρήσεις της Πορτογαλίας και της Κροατίας, αντίστοιχα. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης αρκετοί τερματοφύλακες, όπως ο Μάνουελ Νόιερ, ο Αλί Μπουμνιζέλ, ο Βοζίνια και ο Φερνάντο Μουσλέρα.

Αναλυτικά, οι 12 ποδοσφαιριστές άνω των 40 ετών που έχουν αγωνιστεί σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι οι εξής:

  1. Εσάμ Ελ Χαντάρι – Αίγυπτος – 25/06/2018 – Σαουδική Αραβία – Αίγυπτος 2-1 – 45 ετών και 160 ημερών.
  2. Φαρίντ Μοντραγκόν – Κολομβία – 24/06/2014 – Ιαπωνία – Κολομβία 1-4 – 43 ετών και 3 ημερών.
  3. Ροζέ Μιλά – Καμερούν – 28/06/1994 – Ρωσία – Καμερούν 6-1 – 42 ετών και 38 ημερών.
  4. Κριστιάνο Ρονάλντο – Πορτογαλία – 17/06/2026 – Πορτογαλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-1 – 41 ετών και 132 ημερών.
  5. Λούκα Μόντριτς – Κροατία – 17/06/2026 – Κροατία – Αγγλία – 40 ετών και 289 ημερών.
  6. Πατ Τζένινγκς – Βόρεια Ιρλανδία – 12/06/1986 – Βραζιλία – Βόρεια Ιρλανδία 3-0 – 41 ετών.
  7. Πίτερ Σίλτον – Αγγλία – 07/07/1990 – Ιταλία – Αγγλία 2-1 – 40 ετών και 289 ημερών.
  8. Ντίνο Τζοφ – Ιταλία – 11/07/1982 – Ιταλία – Γερμανία 3-1 – 40 ετών και 133 ημερών.
  9. Μάνουελ Νόιερ – Γερμανία – 14/06/2026 – Γερμανία – Κουρασάο 7-1 – 40 ετών και 78 ημερών.
  10. Αλί Μπουμνιζέλ – Τυνησία – 23/06/2006 – Ουκρανία – Τυνησία 1-0 – 40 ετών και 40 ημερών.
  11. Βοζίνια – Πράσινο Ακρωτήρι – 15/06/2026 – Πράσινο Ακρωτήρι – Ισπανία 0-0 – 40 ετών και 12 ημερών.
  12. Φερνάντο Μουσλέρα – Ουρουγουάη – 16/06/2026 – Ουρουγουάη – Σαουδική Αραβία 1-1 – 40 ετών.
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