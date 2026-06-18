Μουντιάλ: Οι 12 ποδοσφαιριστές άνω των 40 ετών που αγωνίστηκαν σε Παγκόσμιο Κύπελλο

Η λίστα με τους γηραιότερους ποδοσφαιριστές που έχουν αγωνιστεί σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου αυξήθηκε σημαντικά, καθώς οι παίκτες ηλικίας άνω των 40 ετών που έχουν πάρει χρόνο συμμετοχής έφτασαν τους 12.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λούκα Μόντριτς αποτέλεσαν τις τελευταίες προσθήκες στον σχετικό κατάλογο, μετά τη συμμετοχή τους στις αναμετρήσεις της Πορτογαλίας και της Κροατίας, αντίστοιχα. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης αρκετοί τερματοφύλακες, όπως ο Μάνουελ Νόιερ, ο Αλί Μπουμνιζέλ, ο Βοζίνια και ο Φερνάντο Μουσλέρα.

Αναλυτικά, οι 12 ποδοσφαιριστές άνω των 40 ετών που έχουν αγωνιστεί σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι οι εξής: