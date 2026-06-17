Μουντιάλ 2026: Παγκόσμιο μπλόκο σε 66.000 «μαϊμού» φανέλες στην Ισπανία

Συντονισμένη επιχείρηση-μαμούθ της Ισπανικής Αστυνομίας και των ευρωπαϊκών Αρχών, οδήγησε σε 95 συλλήψεις και την κατάσχεση 66.000 μαϊμού αθλητικών εμφανίσεων, με τη συνολική αξία τους να «αγγίζει» τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Η ισπανική Εθνική Αστυνομία, σε απόλυτο συντονισμό με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, κατάφερε να εξαρθρώσει ένα γιγαντιαίο δίκτυο διακίνησης προϊόντων απομίμησης. Στο στόχαστρο των Αρχών βρέθηκε η μαζική εισαγωγή παράνομου ιματισμού που είχε σχεδιαστεί ειδικά για να εκμεταλλευτεί την τεράστια εμπορική δυναμική του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Intervenidas 60 000 camisetas de fútbol falsificadas.

Se trata de una operación policial a nivel internacional con más de 16 toneladas de prendas incautadas que se iban a distribuir durante el Mundial de Fútbol.

Contenido completo ⬇️https://t.co/Q2Btok7kYT pic.twitter.com/ceT8Uc3xmF — Conexión Aragón (@ConexionATV) June 17, 2026 Έφτιαχναν και πωλούσαν ρούχα «μαϊμού»



Ποδοσφαίρου 2026, το οποίο διεξάγεται στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Οι συντονισμένες έφοδοι των διωκτικών Αρχών, ξεδίπλωσαν τη δράση τους σε κομβικά σημεία της Ισπανίας, με τις αρχές να περνούν χειροπέδες σε 95 άτομα σε Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Μάλαγα, Έλτσε και Ντένια. Συνολικά, κατασχέθηκαν περισσότερες από 66.000 «μαϊμού» αθλητικές φανέλες, η αξία των οποίων στην ελεύθερη αγορά υπολογίζεται ότι αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 7.000.000 ευρώ.



Η αντίστροφη μέτρηση για το κύκλωμα είχε ξεκινήσει ήδη από τον περασμένο Απρίλιο. Οι αναλυτές των αρχών εντόπισαν τότε μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερα αυξημένη ροή φορτίων με ποδοσφαιρικές εμφανίσεις χαμηλής ποιότητας. Το παράνομο εμπόρευμα αφορούσε τόσο δημοφιλείς συλλόγους όσο και εθνικές ομάδες με παγκόσμιους αστέρες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει σε πιστά αντίγραφα της επίσημης φανέλας της Εθνικής Ισπανίας.

Iban a distribuirse durante el Mundial de Fútbol y su venta en el mercado habría superado los 7.000.000 de euroshttps://t.co/bZGAFSYgUU — Málaga Hoy (@malagahoy_es) June 17, 2026

Η γιγαντιαία αστυνομική επιχείρηση περιελάμβανε ταυτόχρονες εφόδους σε περισσότερες από 15 στρατηγικές τοποθεσίες, ανάμεσα στις οποίες βιομηχανικές αποθήκες, ιδιωτικές κατοικίες, κέντρα διαλογής μεγάλων εταιρειών ταχυμεταφορών, καθώς και υπαίθριες αγορές. Οι αστυνομικοί μάζεψαν περισσότερους από 16 τόνους παράνομου ρουχισμού, ο οποίος προοριζόταν να πλημμυρίσει την αγορά μέσω παράνομων μικροπωλητών, λαϊκών αγορών, αλλά και μέσω του διαδικτύου, με έμφαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ύποπτες ιστοσελίδες ηλεκτρονικού εμπορίου.

95 detenidos y 16 toneladas de camisetas falsas del Mundial incautadas en España https://t.co/67s4ZYrL6R — FUTBOLFINANZAS (@FutbolFinanzas) June 17, 2026



Η επιτυχία της επιχείρησης βασίστηκε σε μια ισχυρή διεθνή συμμαχία. Υπό την καθοδήγηση της ισπανικής αστυνομίας και μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας EMPACT για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, συνεργάστηκαν στενά η INTERPOL, η EUROPOL, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Το οικονομικό αποτύπωμα: Σύμφωνα με τις επίσημες εκτιμήσεις, η οικονομική ζημιά για τις εταιρείες και τους κατόχους των πνευματικών δικαιωμάτων ξεπερνά τα 7.000.000 ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη που θα αποκόμιζαν οι παρανομούντες στη μαύρη αγορά θα ξεπερνούσαν τα 2.000.000 ευρώ.

Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη για τη χαρτογράφηση και τον εντοπισμό όλων των παρακλαδιών του κυκλώματος. Οι αρχές διαμηνύουν σε όλους τους τόνους πως οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση καθ’ όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ, μέχρι και τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη θωράκιση της νόμιμης αγοράς και την προστασία των καταναλωτών.

Πηγή: 101tv.es