Βαρύ πένθος για την Μαίρη Ραζή: Πέθανε ο σύζυγός της και ηθοποιός, Σωτήρης Τσόγκας

Βαρύ πένθος για την ηθοποιό Μαίρη Ραζή, η οποία αποχαιρετά τον σύζυγό της, Σωτήρη Τσόγκα. Το ζευγάρι είχε διαγράψει μια μακρόχρονη κοινή πορεία, καθώς ήταν μαζί για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Την είδηση του θανάτου του Σωτήρη Τσόγκα έκανε γνωστή το απόγευμα της Τετάρτης 17 Ιουνίου ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από το θλιβερό νέο που χτύπησε την θεατρική μας οικογένεια. Εντελώς ξαφνικά εφυγε απο την ζωή ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος Σωτήρης Τσόγκας ο σπουδαίος θεατράνθρωπος , ο σύζυγος της λατρεμένης μας φίλης Μαίρης Ραζή που μαζί δημιούργησαν τα τελευταία 30 χρόνια αρχικά το θέατρο της οδού Ερμού και μετά το ιστορικό πια θέατρο ΠΡΟΒΑ με τις τόσες επιτυχίες. Με τον Σωτήρη πρωτογνωριστήκαμε στους θρυλικούς ΙΕΡΟΣΥΛΟΥΣ το σήριαλ που άφησε εποχή το 81.. Άνθρωπος πράος, εργασιομανής, τελειομανής, εργάτης του θεάτρου με αγάπη για τους νέους κι αυτό το έδειχνε καθημερινά μαζί με την Μαίρη στην Δραματική Σχολή που δημιούργησαν. Κουράγιο στην Μαίρη και την κόρη τους την αγαπημένη ηθοποιό και φίλη μας Κοραλία Τσόγκα.. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Σωτήρη», έγραψε στην ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας.