Υπόθεση Μαντζιόνε: Δικαστής διατάσσει την αποσφράγιση εγγράφων για την υπεράσπιση του

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Οι δικηγόροι του Λουίτζι Μαντζιόνε θα επικαλεστούν ότι ο πελάτης τους βρισκόταν σε κατάσταση ακραίας συναισθηματικής διαταραχής κατά τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της ασφαλιστικής εταιρείας UnitedHealthcare, στη δίκη που αναμένεται να διεξαχθεί το φθινόπωρο σε πολιτειακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το CNN, η υπερασπιστική γραμμή βασίζεται σε πρόβλεψη του ποινικού δικαίου της Νέας Υόρκης, η οποία επιτρέπει σε κατηγορούμενους για ανθρωποκτονία να υποστηρίξουν ότι δεν φέρουν πλήρη ποινική ευθύνη επειδή ενήργησαν υπό καθεστώς ακραίας συναισθηματικής διαταραχής.

Ο Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος για τις κατηγορίες ανθρωποκτονίας και οπλοκατοχής που σχετίζονται με τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμπσον, διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, τον Δεκέμβριο του 2024.

Αποσφραγίζονται έγγραφα της υπεράσπισης

Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας την Τετάρτη, ο δικαστής Γκρέγκορι Κάρο δήλωσε ότι σκοπεύει να αποσφραγίσει έγγραφα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη υπερασπιστική στρατηγική.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σχετική ακροαματική διαδικασία είχε διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών έπειτα από αίτημα της υπεράσπισης.

Ο δικαστής εξήγησε ότι είχε κρατήσει εμπιστευτικά τα στοιχεία επειδή θα ήταν «ιδιαίτερα επιζήμια» για τον Μαντζιόνε εάν οι δικηγόροι του αποφάσιζαν τελικά να μην ακολουθήσουν αυτή τη στρατηγική.

Προθεσμία για τα στοιχεία και τον ψυχιατρικό πραγματογνώμονα

Ο Κάρο διέταξε την υπεράσπιση να παραδώσει έως την Πέμπτη όλα τα σχετικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του ψυχιατρικού πραγματογνώμονα.

«Η εισαγγελία πρέπει να γνωρίζει ποια είναι η πάθηση από την οποία πάσχει ο κατηγορούμενος και πώς αυτή προκάλεσε ακραία συναισθηματική διαταραχή στον χρόνο και τον τόπο του περιστατικού», δήλωσε ο δικαστής.

«Τίποτα δεν θα αποτελέσει έκπληξη. Δεν πρόκειται να επιτρέψω να αιφνιδιαστεί η εισαγγελία την παραμονή της δίκης. Οπότε ολοκληρώστε τη διαδικασία».

Οι εισαγγελείς μιλούν για καθυστερήσεις

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν ότι η υπεράσπιση τους είχε «κρατήσει στο σκοτάδι» σχετικά με τα στοιχεία της συγκεκριμένης στρατηγικής.

Ο δικαστής προειδοποίησε ότι περαιτέρω καθυστερήσεις ενδέχεται να στερήσουν από τον Μαντζιόνε τη δυνατότητα να επικαλεστεί τη συγκεκριμένη υπερασπιστική γραμμή στη δίκη.

Παράλληλα, ο Μαντζιόνε έχει δηλώσει αθώος και για ομοσπονδιακές κατηγορίες παρακολούθησης (stalking).