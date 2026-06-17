Αούν: Οι διαπραγματεύσεις του Λιβάνου με το Ισραήλ είναι «ανεξάρτητες» από τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

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Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν δήλωσε σήμερα ότι “η διαδικασία των διαπραγματεύσεων” με το Ισραήλ είναι “ανεξάρτητη” από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η Βηρυτός διεξάγει από τον Απρίλιο απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ υπό την αιγίδα της Ουάσινγκτον, τις οποίες έχει απορρίψει η φιλοϊρανική Χεζμπολάχ, και επαναλαμβάνει ότι θέλει να τις διαχωρίσει.

Ωστόσο η ανακοίνωση από το Ιράν και τον πακιστανό διαμεσολαβητή ότι η συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή περιλαμβάνει το μέτωπο του Λιβάνου έχει ανακατανείμει τους ρόλους.

Ο Αούν δήλωσε ότι ο Λίβανος χαιρετίζει την υποστήριξη από κάθε χώρα, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, για να βοηθήσει στην εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός, υιοθετώντας έναν ηπιότερο δημόσιο τόνο προς την Τεχεράνη έπειτα από εβδομάδες έντονων επικρίσεων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Αούν κατηγόρησε το Ιράν ότι χρησιμοποιεί τον Λίβανο ως διαπραγματευτικό χαρτί στις συνομιλίες του με τις Ηνωμένες Πολιτείες και δήλωσε ότι Λιβανέζοι σκοτώνονται για να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα του Ιράν.

“Οι εγγυήσεις που λάβαμε και αυτά για τα οποία επιμένουμε, είναι ότι η διαδικασία των διαπραγματεύσεων είναι ανεξάρτητη, ακόμη κι αν υποστηρίζουμε σίγουρα την εκεχειρία και κάθε χώρα που έρχεται και μας βοηθά, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν”, δήλωσε σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι η χώρα του δεν θα ανεχθεί “ανάμιξη” στις εσωτερικές της υποθέσεις.

“Το κράτος του Λιβάνου είναι κύριος των αποφάσεών του και διεξάγει για πρώτη φορά τις διαπραγματεύσεις, χωρίς κανείς να διαπραγματεύεται γι αυτό”, τόνισε ο πρόεδρος του Λιβάνου.

Ένας πέμπτος κύκλος διαπραγματεύσεων προγραμματίζεται για τις 22 Ιουνίου στην Ουάσινγκτον μεταξύ των δύο χωρών που δεν διατηρούν διπλωματικές σχέσεις.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ, που αναμένεται να απευθύνει τηλεοπτική ομιλία σήμερα, ευχαρίστησε την Τρίτη το Ιράν ότι επέτρεψε να τερματιστεί “η ισραηλινοαμερικανική επίθεση” στον Λίβανο. Και το σιιτικό κίνημα καλεί τις αρχές να αποχωρήσουν από τις διαπραγματεύσεις.

Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στην Ελβετία, η Χεζμπολάχ μείωσε τη συχνότητα των πυρών της κατά του ισραηλινού στρατού.

Τα ισραηλινά πλήγματα μειώθηκαν επίσης, ωστόσο προκάλεσαν τον θάνατο πέντε ανθρώπων από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις αρχές του Λιβάνου.

Ο Λίβανος σύρθηκε στη σύγκρουση όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε στις 2 Μαρτίου ρουκέτες κατά του Ισραήλ, που απάντησε με αεροπορικούς βομβαρδισμούς κατά τους οποίους σκοτώθηκαν περισσότεροι από 3.800 άνθρωποι και μια χερσαία επιχείρηση στον νότο της χώρας όπου τα στρατεύματα καταλαμβάνουν ένα μέρος του εδάφους.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters