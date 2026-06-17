Φάλαινες φυσητήρες στη Λευκάδα: «Σπάνια και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμφάνιση» – Τι λέει στο enikos.gr η WWF Ελλάς

Εντυπωσιακές εικόνες καταγράφηκαν την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 στα νερά της Λευκάδας, όπου έκαναν την εμφάνισή τους πολλές φάλαινες φυσητήρες.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok φαίνονται τουλάχιστον πέντε φυσητήρες να κινούνται κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας, στα βόρεια του νησιού, με κατεύθυνση προς την περιοχή των Παξών.

Δείτε το βίντεο:

WWF Ελλάς: «Σπάνια και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εμφάνιση»

«Ο φυσητήρας (Physeter macrocephalus) αποτελεί μόνιμο κάτοικο της Μεσογείου και συνδέεται στενά με την Ελληνική Τάφρο, μια βαθιά υποθαλάσσια ζώνη που εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής και νότιας Ελλάδας, από τα ανοιχτά των Ιονίων Νήσων (συμπεριλαμβανομένης της περιοχής της Λευκάδας και της Κεφαλονιάς), προς τα νότια της Πελοποννήσου και έως την Κρήτη και τη Ρόδο. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται από μεγάλα βάθη και υψηλή διαθεσιμότητα τροφής, γεγονός που ευνοεί την παρουσία του είδους» δήλωσε στο enikos.gr, η συνεργάτιδα του θαλάσσιου προγράμματος «WWF Ελλάς», Νικόλ Γκόντσιλ.

Η ίδια ανέφερε ότι η καταγραφή φυσητήρων στη συγκεκριμένη περιοχή δεν είναι ασυνήθιστη, ωστόσο τόνισε ότι η εμφάνιση ομάδας φαλαινών φυσητήρων είναι σπάνια και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα από επιστημονικής άποψης.

«Η καταγραφή φυσητήρων στην ευρύτερη περιοχή της Λευκάδας δεν είναι απρόσμενη. Ωστόσο, η εμφάνιση ομάδας με πολλαπλά άτομα παραμένει σχετικά σπάνια και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα από επιστημονικής άποψης. Οι φυσητήρες είναι κοινωνικά ζώα που ζουν κυρίως σε ομάδες θηλυκών με μικρά, ενώ τα ενήλικα αρσενικά τείνουν να κινούνται πιο μοναχικά. Η παρουσία της ομάδας πιθανότατα σχετίζεται με φυσική κοινωνική συμπεριφορά ή μετακίνηση εντός των ενδιαιτημάτων τους στην Ελληνική Τάφρο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και πρόσθεσε: «Το Ιόνιο Πέλαγος και ειδικότερα η Ελληνική Τάφρος, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Θαλάσσια Θηλαστικά (Important Marine Mammal Area – IMMA) υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή πρέπει να έχει προτεραιότητα για μέτρα διατήρησης για την προστασία ευάλωτων ειδών φαλαινών, φιλοξενεί εξαιρετικά σημαντική θαλάσσια βιοποικιλότητα και αποτελεί κρίσιμο βιότοπο για τον φυσητήρα.

Μεταξύ των σημαντικότερων απειλών που αντιμετωπίζουν οι φυσητήρες στην περιοχή συγκαταλέγονται οι συγκρούσεις με πλοία και η έντονη ηχορύπανση, η οποία προέρχεται τόσο από τη ναυσιπλοΐα όσο και από έρευνες για εξόρυξη υδρογονανθράκων. Η ακουστική ρύπανση μπορεί να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη απώλεια ακοής, επηρεάζοντας σοβαρά τον προσανατολισμό και τη συμπεριφορά των ζώων».

Λιγότεροι από 200 φυσητήρες στην περιοχή της Ελληνικής Τάφρου

Σύμφωνα με μελέτες του Ινστιτούτου Κητολογικών Ερευνών Πέλαγος, εκτιμάται ότι σήμερα απομένουν λιγότεροι από 200 φυσητήρες στην περιοχή της Ελληνικής Τάφρου, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο καταφύγιο του είδους στη Μεσόγειο, με τον πληθυσμό να έχει πλέον ταξινομηθεί ως απειλούμενος.

«Στη WWF Ελλάς τα τελευταία χρόνια συμβάλλουμε στην ενίσχυση της γνώσης μας και κατανόησης σχετικά με την παρουσία και τις μετακινήσεις των ειδών αυτών, και μάλιστα τον προσεχή Ιούλιο, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, θα πραγματοποιήσουμε σε συνεργασία με το ιταλικό ερευνητικό ινστιτούτο Tethys ερευνητική αποστολή με στόχο τη διεύρυνση της γνώσης μας για τα απειλούμενα είδη κητωδών της Ελληνικής Τάφρου και τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν (περισσότερες πληροφορίες εδώ)» κατέληξε η Νικόλ Γκόντσιλ.