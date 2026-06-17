Ηράκλειο Κρήτης: Αντιδρούν οι κάτοικοι για τη δομή μεταναστών στους Αθανάτους

Σε καζάνι που βράζει μετατρέπεται η ευρύτερη περιοχή του Ηρακλείου Κρήτης, με την τοπική κοινωνία να βρίσκεται σε πλήρη αναβρασμό ενάντια στα σχέδια δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη.

Οι κάτοικοι, δηλώνοντας αποφασισμένοι να μπλοκάρουν τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς, θα πραγματοποιήσουν σήμερα στις 18:00 μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου, στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι δεν θα δεχτούν τετελεσμένα γεγονότα, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Μέτωπο αντίστασης από Φορείς και Κοινότητες

Η αντίδραση λαμβάνει πλέον διαστάσεις γενικευμένης εξέγερσης στην ύπαιθρο του Ηρακλείου. Ένα κοινό, πολυσέλιδο ψήφισμα ενώνει τις φωνές των κατοίκων και των τοπικών αρχών από τους Αθανάτους, τις Γούρνες, τα Σταυράκια, τις Δαφνές, το Βενεράτο, την Αυγενική και τη Λειβάδα. Οι πολίτες καταγγέλλουν πλήρη εμπαιγμό και παντελή έλλειψη ενημέρωσης ή δημόσιας διαβούλευσης από το Υπουργείο Μετανάστευσης, την Περιφέρεια Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα γίνουν θεατές σε αποφάσεις που λαμβάνονται ερήμην τους.

Σήμα κινδύνου για ασφάλεια και περιβάλλον

Στην αιχμή του δόρατος των κινητοποιήσεων, βρίσκονται σοβαρότατες ενστάσεις για την ασφάλεια και την περιβαλλοντική ισορροπία της περιοχής. Στο ψήφισμά τους, οι διοργανωτές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την έλλειψη σχεδίου πολιτικής προστασίας και εκκένωσης, καθώς η πρόσβαση γίνεται από έναν και μόνο οδικό άξονα.

Παράλληλα, εκφράζονται έντονες ανησυχίες για το οικοσύστημα του ποταμού Γιόφυρου και της παρακείμενης δασικής έκτασης. Οι κάτοικοι απαιτούν την άμεση δημοσιοποίηση των περιβαλλοντικών μελετών και των γνωμοδοτήσεων από την Πυροσβεστική και το Δασαρχείο, προειδοποιώντας με προσφυγή σε κάθε νόμιμο μέσο για να αποτραπεί η υποβάθμιση της περιοχής τους.