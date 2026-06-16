Θάνος Πλεύρης από τα Χανιά: Σύντομα οι ανακοινώσεις για προσωρινή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο

Εν μέσω μεταναστευτικών ροών στη νότια Κρήτη, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, επισκέφτηκε τα Χανιά σήμερα (15/6/2026), το μεσημέρι. Ο κ. Πλεύρης επιθεώρησε το κέντρο προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στον Εκθεσιακό Χώρο στην Αγιά Χανίων και στη συνέχεια συμμετείχε σε σύσκεψη στην αντιπεριφέρεια Χανίων, με τοπικούς φορείς.

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Πλεύρη, «η απόφαση για τη δημιουργία κέντρου προσωρινής διαμονής στο Ηράκλειο έχει ληφθεί και οι ανακοινώσεις θα γίνουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, όταν πλέον θα ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς». Όπως μάλιστα τόνισε ο κ. Πλεύρης, που εξήρε τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στα Χανιά, «η αρχική απόφαση ήταν και είναι για δημιουργία δύο δομών προσωρινής παραμονής των μεταναστών στην Κρήτη, μία στα Χανιά και μία στο Ηράκλειο».

Ο υπουργός, που συνοδευόταν από την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, από την Διευθύντρια της DG Home της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Beate Gminder και από στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελλάδος και της Ελληνικής Αστυνομίας, επεσήμανε «ότι το επόμενο διάστημα και μέσω διαγωνισμού που θα προκύψει ανάδοχος εταιρεία, θα ναυλωθεί ιδιωτικό πλοίο το οποίο θα μεταφέρει μετανάστες από τα Χανιά στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ θα εκτελεί δρομολόγιο 2-3 φορές την εβδομάδα. Η χωρητικότητά του θα είναι έως 500 επιβάτες ενώ αντίστοιχο πλοίο θα λειτουργήσει και στο Ηράκλειο».

Κλείνοντας ο κ. Πλεύρης επεσήμανε ότι «δε θέλουμε στην Κρήτη να παγιωθεί η κατάσταση με το μεταναστευτικό».