Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια στη Νέα Υόρκη – Μπουνιές και κλωτσιές μεταξύ οπαδών της Αργεντινής και της Αλγερίας – ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια μεταξύ οπαδών της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής και της Αλγερίας ξέσπασαν στην Times Square της Νέας Υόρκης, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα των δύο ομάδων για τον 10ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

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Αθλητισμός

Μουντιάλ 2026, επεισόδια, Νέα Υόρκη, οπαδοί, Αργεντινή, Αλγερία
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της Αργεντινής με την Αλγερία για το Μουντιάλ 2026, σοβαρά επεισόδια αμαύρωσαν το κλίμα της διοργάνωσης στη Νέα Υόρκη.
  • Οπαδοί της Αργεντινής και της Αλγερίας πιάστηκαν στα χέρια στην Times Square, ανταλλάσσοντας μπουνιές και κλωτσιές υπό τα εμβρόντητα βλέμματα των παρευρισκομένων.
  • Δεν έχει γίνει γνωστό αν έγιναν συλλήψεις από την αστυνομία της Νέας Υόρκης μετά τα επεισόδια.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Λίγες ώρες πριν από τον αγώνα στο Κάνσας ανάμεσα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή και την Αλγερία (Τετάρτης – 4 π.μ. ώρα Ελλάδος) για τον 10ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, επεισόδια αμαύρωσαν το κλίμα της διοργάνωσης και μάλιστα σε κεντρικό σημείο της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ οπαδοί της Αργεντινής και της Αλγερίας στην Times Square κάτω από αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες πιάστηκαν στα χέρια και άρχισαν να γρονθοκοπιούνται υπό τα εμβρόντητα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Δεν έγινε γνωστό αν έγιναν αργότερα συλλήψεις από την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

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