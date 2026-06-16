Μουντιάλ 2026: Σοβαρά επεισόδια στη Νέα Υόρκη – Μπουνιές και κλωτσιές μεταξύ οπαδών της Αργεντινής και της Αλγερίας – ΒΙΝΤΕΟ

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Λίγες ώρες πριν από τον αγώνα στο Κάνσας ανάμεσα στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή και την Αλγερία (Τετάρτης – 4 π.μ. ώρα Ελλάδος) για τον 10ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, επεισόδια αμαύρωσαν το κλίμα της διοργάνωσης και μάλιστα σε κεντρικό σημείο της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με ξένα ΜΜΕ οπαδοί της Αργεντινής και της Αλγερίας στην Times Square κάτω από αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες πιάστηκαν στα χέρια και άρχισαν να γρονθοκοπιούνται υπό τα εμβρόντητα βλέμματα των παρευρισκομένων.

Δεν έγινε γνωστό αν έγιναν αργότερα συλλήψεις από την αστυνομία της Νέας Υόρκης.

Δείτε βίντεο:

🚨A fight between Algeria and Argentina fans occurred in Times Square pic.twitter.com/YWZ4nLGXdj — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 16, 2026