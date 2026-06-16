Ελβετία: Στο Μπούργκενστοκ με θέα τη Λουκέρνη η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν – Η ιστορία του υπερπολυτελούς θερέτρου

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Στο πολυτελές θέρετρο Μπούργκενστοκ, με θέα στη λίμνη των Τεσσάρων Καντονιών κοντά στη Λουκέρνη, αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας.

Σύμφωνα με τη Βέρνη, η τοποθεσία επελέγη από τις ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς και από τους διαμεσολαβητές τους, το Πακιστάν και το Κατάρ, καθώς θεωρείται εξαιρετικά ασφαλής λόγω της απομονωμένης θέσης της στο κέντρο της Ελβετίας.

«Επί του παρόντος, η υπογραφή έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 19 Ιουνίου στο Μπούργκενστοκ», ανέφερε το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορούν ακόμη να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία της τελετής, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Το πλαίσιο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, το πλαίσιο της συμφωνίας έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτή Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Η Τεχεράνη έχει ανακοινώσει ότι ο Γκαλιμπάφ και ο Βανς αναμένεται να ηγηθούν των αντιπροσωπειών των χωρών τους κατά την τελετή υπογραφής στην Ελβετία.

Ο Βανς έχει αφήσει ανοιχτό και το ενδεχόμενο παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται στη σύνοδο κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.

Παράλληλα, το κείμενο της συμφωνίας δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος αποκάλυψε στο CNN ότι το έγγραφο έχει έκταση περίπου «μιάμιση σελίδα» και είναι «πολύ γενικό», αφήνοντας ανοιχτά ερωτήματα για τις τελικές δεσμεύσεις των δύο πλευρών.

Ένα από τα πιο αποκλειστικά και ασφαλή θέρετρα της Ευρώπης

Το Μπούργκενστοκ βρίσκεται στο μικρό καντόνι Νίντβαλντ και είναι χτισμένο σε κορυφογραμμή 450 μέτρα πάνω από τη λίμνη της Λουκέρνης, περιβαλλόμενο από νερό στις τρεις πλευρές του.

Η δυσκολία πρόσβασης στην περιοχή αποτελεί έναν από τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιλέγεται συχνά για διεθνείς διαπραγματεύσεις υψηλής σημασίας.

Το συγκρότημα διαθέτει τέσσερα ξενοδοχεία, επτά εστιατόρια, βίλες και ιδιωτικές κατοικίες, ενώ απασχολεί έως και 700 εργαζομένους. Οι πολυτελείς σουίτες του μπορούν να κοστίσουν δεκάδες χιλιάδες ελβετικά φράγκα ανά διανυκτέρευση, καθιστώντας το ένα από τα πιο αποκλειστικά θέρετρα της Ευρώπης.

Η πρόσβαση γίνεται μέσω ορεινού δρόμου ή με καταμαράν από τη Λουκέρνη και στη συνέχεια με οδοντωτό σιδηρόδρομο. Το κοντινό αεροδρόμιο Μπουοχς μπορεί να υποδεχθεί ιδιωτικά τζετ και ελικόπτερα, ενώ η πρόσβαση μέσω της λίμνης επιτρέπει αφίξεις με γιοτ και ιδιωτικά σκάφη.

Από την Όντρεϊ Χέπμπορν στον Τζέιμς Μποντ

Το πρώτο ξενοδοχείο στο Μπούργκενστοκ άνοιξε το 1873 και έκτοτε έχει φιλοξενήσει ηγέτες κρατών, βασιλικές οικογένειες και αστέρες του κινηματογράφου.

Η Όντρεϊ Χέπμπορν παντρεύτηκε εκεί τον πρώτο της σύζυγο, Μελ Φέρερ, το 1954 και έζησε για ένα διάστημα στο θέρετρο, ενώ η Σοφία Λόρεν διατηρούσε κατοικία στην περιοχή. Ο Σον Κόνερι διέμεινε στο συγκρότημα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας Τζέιμς Μποντ «Goldfinger» το 1964.

Μεταξύ των επισκεπτών του θερέτρου υπήρξαν επίσης ο Τσάρλι Τσάπλιν, η βασίλισσα Ίνγκριντ της Δανίας και ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζίμι Κάρτερ.

Μακρά ιστορία στις διεθνείς διαπραγματεύσεις

Το πολυτελές συγκρότημα έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν σημαντικές διεθνείς συναντήσεις, μεταξύ των οποίων και τη σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στην Ουκρανία τον Ιούνιο του 2024, με τη συμμετοχή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εκπροσώπων από περισσότερες από 90 χώρες.

Το θέρετρο φιλοξένησε επίσης τις συναντήσεις της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ το 1960, το 1981 και το 1995, ενώ το 2002 αποτέλεσε τον χώρο επίτευξης εκεχειρίας μεταξύ της κυβέρνησης του Σουδάν και ανταρτικών ομάδων.

Το 2004 φιλοξένησε τις συνομιλίες για το Κυπριακό υπό την αιγίδα του τότε γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Κόφι Ανάν, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως τόπου διεθνούς διπλωματίας.