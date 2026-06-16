Μάγχη: Ρωσική φρεγάτα φέρεται να έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε βρετανικό γιοτ

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Αναστάτωση προκάλεσε περιστατικό στη Μάγχη, καθώς ρωσική φρεγάτα φέρεται να έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε βρετανικό γιοτ, σε ένα επεισόδιο που ερευνάται από τις βρετανικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στα θαλάσσια ύδατα μεταξύ της Νήσου Γουάιτ και της Νορμανδίας. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές στο σκάφος.

Εμπλέκεται η φρεγάτα «Admiral Grigorovich»

Το γιοτ, το οποίο έφερε βρετανική σημαία, φέρεται να βρέθηκε σε μικρή απόσταση από τη ρωσική φρεγάτα «Admiral Grigorovich», τύπου Krivak III, προτού ακουστούν προειδοποιητικοί πυροβολισμοί.

Σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης, σκάφος του Βασιλικού Ναυτικού προσέγγισε στη συνέχεια το γιοτ προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση των επιβαινόντων και να καταγράψει τις συνθήκες του περιστατικού.

Παρόντα πλοία του Βασιλικού Ναυτικού

Την ίδια περίοδο στην περιοχή βρίσκονταν τα περιπολικά πλοία HMS Mersey και HMS Tyne του Βασιλικού Ναυτικού, τα οποία παρακολουθούσαν τις κινήσεις της ρωσικής φρεγάτας.

Η «Admiral Grigorovich» βρίσκεται εδώ και εβδομάδες κοντά στα βρετανικά ύδατα και, σύμφωνα με αναφορές, συνοδεύει πλοία του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου υπό καθεστώς κυρώσεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που αποδίδεται στον ρωσικό «σκιώδη στόλο» από τις βρετανικές αρχές στα ίδια ύδατα.

Έρευνα από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας

Εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας επιβεβαίωσε ότι διεξάγεται έρευνα για το συμβάν, αναφέρει το BBC.

Παρότι το Βασιλικό Ναυτικό φέρεται να έχει επιβεβαιώσει ότι σημειώθηκαν πυροβολισμοί, δεν έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες εκτοξεύθηκαν.

Το περιστατικό θυμίζει το επεισόδιο του 2021 στη Μαύρη Θάλασσα, όταν η Ρωσία είχε ισχυριστεί ότι έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά του βρετανικού αντιτορπιλικού HMS Defender, ισχυρισμό που τότε το Λονδίνο είχε διαψεύσει.