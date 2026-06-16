Στη Βουλή το θέμα των γυναικοκτονιών: Βαθύτερη κοινωνική συζήτηση ζητούν τα μέλη του Κοινοβουλίου

Το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα των γυναικοκτονιών μπήκε στο επίκεντρο της συζήτησης στη Βουλή, με αφορμή την πρόσφατη δολοφονία στη Δράμα. Βουλευτές από σχεδόν όλα τα κόμματα τοποθετήθηκαν για το φαινόμενο, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία τους για την αυξανόμενη συχνότητά του φαινομένου. Παράλληλα, υπογράμμισαν την ανάγκη για ουσιαστικές παρεμβάσεις τόσο σε θεσμικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Κοινός τόπος των παρεμβάσεων αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η έμφυλη βία και οι γυναικοκτονίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αποκλειστικά μέσω της αυστηροποίησης του ποινικού πλαισίου, αλλά απαιτούν μια ευρύτερη κοινωνική συζήτηση, με έμφαση στην εκπαίδευση και την αλλαγή νοοτροπιών από τις νεότερες ηλικίες.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επανέφεραν το αίτημα για τη νομική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία», υποστηρίζοντας ότι η αναγνώρισή του θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη απονομή δικαιοσύνης και στην αυστηρότερη αντιμετώπιση των εγκλημάτων που τελούνται με κίνητρο το φύλο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Στράτος Σιμόπουλος, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως ανέφερε, έχουν δημιουργηθεί δεκάδες γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας, λειτουργούν εργαλεία όπως το Panic Button και οι δομές ασφαλούς φιλοξενίας (safe houses), ενώ έχουν αυστηροποιηθεί οι ποινές και ενισχυθεί οι δομές προστασίας των θυμάτων.

Ωστόσο, αναγνώρισε ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι υπαρκτό, τονίζοντας πως «πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα», καθώς τα μέχρι σήμερα μέτρα δεν έχουν εξαλείψει το φαινόμενο.

ΠΑΣΟΚ: Συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας από την έμφυλη βία

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, τόσο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος όσο και ο βουλευτής Παναγιώτης Δουδωνής έθεσαν το ζήτημα της συνταγματικής κατοχύρωσης της προστασίας από την έμφυλη βία.

Ο κ. Μάντζος χαρακτήρισε τη γυναικοκτονία «έγκλημα κατά της ανθρώπινης ζωής με κίνητρο το φύλο» και σημείωσε ότι η συζήτηση δεν είναι μόνο νομική αλλά βαθιά κοινωνική. Υποστήριξε επίσης ότι η αναγνώριση της γυναικοκτονίας ως ιδιαίτερου νομικού όρου θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερη επιμέτρηση των ποινών και σε περιορισμό της αναγνώρισης ελαφρυντικών από τα δικαστήρια.

ΣΥΡΙΖΑ: «Θα θρηνήσουμε και άλλες απώλειες αν δεν δράσουμε»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μπάρκας, έκανε λόγο για ένα φαινόμενο που παρουσιάζει αυξητικές τάσεις και απαιτεί άμεση και σοβαρή αντιμετώπιση.

Όπως ανέφερε, πολλές από τις δολοφονίες γυναικών συνδέονται άμεσα με το φύλο των θυμάτων και με αντιλήψεις κτητικότητας και ελέγχου. Προειδοποίησε μάλιστα ότι, εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές παρεμβάσεις, η κοινωνία θα βρεθεί αντιμέτωπη με νέα περιστατικά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «θα θρηνήσουμε και άλλες απώλειες».

Πλεύση Ελευθερίας: Πρόταση για διακομματική επιτροπή

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Τζώρτζια Κεφαλά, υπογράμμισε ότι το ζήτημα δεν εξαντλείται στη νομική αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία», αλλά αφορά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η γυναίκα στην κοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις.

Η κ. Κεφαλά στάθηκε επίσης στην ανάγκη ενίσχυσης των δομών υποστήριξης των θυμάτων, επισημαίνοντας ότι οι υπάρχουσες δομές δεν επαρκούν ακόμη για να προσφέρουν αποτελεσματική προστασία.

Στο πλαίσιο αυτό, πρότεινε τη σύσταση διακομματικής επιτροπής της Βουλής με αντικείμενο τη μελέτη του φαινομένου των γυναικοκτονιών και την κατάθεση προτάσεων για την αντιμετώπισή του.

Θετική ανταπόκριση από την κυβέρνηση

Θετικά αντιμετώπισε την πρόταση ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ο οποίος βρισκόταν στο βήμα κατά τη διάρκεια της συζήτησης.

Ο κ. Δαβάκης χαρακτήρισε χρήσιμη την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση επιτροπής υπό την αιγίδα της Βουλής, προκειμένου να καταγραφεί με πιο ολοκληρωμένο και επικαιροποιημένο τρόπο η έκταση του φαινομένου, να διερευνηθούν τα αίτια και οι παράγοντες που το τροφοδοτούν και να εξεταστούν πρόσθετες παρεμβάσεις που θα μπορούσε να αναλάβει η Πολιτεία.

Η συζήτηση ανέδειξε την ευρεία διακομματική ανησυχία για την αύξηση των γυναικοκτονιών, αλλά και την κοινή πεποίθηση ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτεί συνδυασμό θεσμικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών παρεμβάσεων, με στόχο την πρόληψη και την ουσιαστική προστασία των γυναικών από κάθε μορφή έμφυλης βίας.