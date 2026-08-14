Συναγερμός στο Ιράκ: Αναχαιτίστηκαν drones πάνω από το Ερμπίλ – Συντρίμμια κοντά στο αεροδρόμιο

Συστήματα αεράμυνας στο βόρειο Ιράκ αναχαίτισαν drones πάνω από την επαρχία του Ερμπίλ, με συντρίμμια να πέφτουν σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα, ενώ η προέλευση των drones και ο στόχος τους παραμένουν άγνωστοι.

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Διεθνή Νέα

Συναγερμός στο Ιράκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην αναχαίτιση drones πάνω από την επαρχία του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, προχώρησαν τα συστήματα αεράμυνας της χώρας.
  • Τοπικά μέσα μετέδωσαν εικόνες από συντρίμμια των drones, τα οποία έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ερμπίλ.
  • Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα, ενώ άγνωστη παραμένει η προέλευση των drones και ο στόχος τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στην αναχαίτιση drones πάνω από την επαρχία του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, προχώρησαν τα συστήματα αεράμυνας της χώρας, σύμφωνα με πηγές των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας.

Τοπικά μέσα μετέδωσαν εικόνες από συντρίμμια των drones, τα οποία έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ερμπίλ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα, ενώ άγνωστη παραμένει η προέλευση των drones και ο στόχος τους.

Πηγή: Al Jazeera

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