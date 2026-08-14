Συναγερμός στο Ιράκ: Αναχαιτίστηκαν drones πάνω από το Ερμπίλ – Συντρίμμια κοντά στο αεροδρόμιο

Στην αναχαίτιση drones πάνω από την επαρχία του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, προχώρησαν τα συστήματα αεράμυνας της χώρας, σύμφωνα με πηγές των ιρακινών υπηρεσιών ασφαλείας.
Τοπικά μέσα μετέδωσαν εικόνες από συντρίμμια των drones, τα οποία έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ερμπίλ.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή θύματα, ενώ άγνωστη παραμένει η προέλευση των drones και ο στόχος τους.
WATCH | Footage captures a drone attack in Erbil, as an explosion was heard in the Divan area of Iraq’s Kurdistan Region. pic.twitter.com/vXODrrRMoe
— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) August 14, 2026
Explosions in Erbil were reported following drone strikes, with targets possibly including separatist militants and US forces, though details remain unclear pic.twitter.com/YXopCpzoxy
— Chay Bowes (@BowesChay) August 14, 2026
Πηγή: Al Jazeera