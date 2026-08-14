Γάζα: Στο τραπέζι επίσκεψη Κούσνερ στο Ισραήλ – Επαφές για το σχέδιο Τραμπ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο τραπέζι βρίσκεται πιθανή επίσκεψη στο Ισραήλ την επόμενη εβδομάδα του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού και ειδικού απεσταλμένου του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Η επίσκεψη, που θα πραγματοποιηθεί στον απόηχο της απόρριψης από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, του αμερικανικού σχεδίου για τη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρθηκε αρχικά από το Axios.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Κούσνερ αναμένεται να μεταβεί στην Ιερουσαλήμ μαζί με τον Νικολάι Μλαντένοφ, υψηλόβαθμο εκπρόσωπο του Board of Peace του Τραμπ για τη Γάζα, προκειμένου να συζητήσουν με την ισραηλινή κυβέρνηση τα επόμενα βήματα για την εφαρμογή του σχεδίου.

Η επίσκεψη «τελεί υπό συζήτηση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συμφωνούν ως προς το επιθυμητό αποτέλεσμα στη Γάζα. Μοιραζόμαστε την ίδια άποψη για πολλά άλλα σημεία της συμφωνίας και για ανησυχίες όσον αφορά τις οποίες θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε», σημείωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, σε δημοσιογράφους.

Κατά το ρεπορτάζ του Axios, ο κ. Κούσνερ έχει σκοπό να μεταβεί επίσης στο Κάιρο, για να συναντηθεί με αντιπροσώπους των χωρών που μεσολαβούν για τη Λωρίδα της Γάζας, του Κατάρ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Jared Kushner to visit Israel and Egypt next week with Board of Peace officials to talk Gaza https://t.co/AWK7uCJxWW — CTV News (@CTVNews) August 14, 2026

Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο στρατός του Ισραήλ έχει μειώσει -αλλά δεν έχει σταματήσει- τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας μετά την ανακοίνωση στα τέλη Ιουλίου από τον Ντόναλντ Τραμπ πως κλείστηκε συμφωνία για τον αμερικανικό οδικό χάρτη, η οποία προβλέπει ιδίως αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακο.

Η Χαμάς την αποδέχτηκε, αλλά το Ισραήλ την απέρριψε, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε απόσυρση των ενόπλων δυνάμεών του από τη Λωρίδα της Γάζας είναι ο «αληθινός» αφοπλισμός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Νέα πλήγματα

Χθες Πέμπτη, ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας σκότωσαν δυο ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας, σύμφωνα με παλαιστινιακές υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1.260 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον θύλακο από τη 10η Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε εφαρμογή εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα δεδομένα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υπέστησαν έξι απώλειες στη Γάζα, πέντε στρατιωτικών και πολίτη συμβασιούχου τους.