Λετονία και Φινλανδία λαμβάνουν έκτακτα μέτρα ασφαλείας κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία

Σε επιφυλακή τέθηκαν οι αρχές στη Λετονία, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής εκδόθηκε προειδοποίηση για αεροπορική απειλή σε περιοχές στα ανατολικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.
Την προειδοποίηση εξέδωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λετονίας μέσω του X.
❗️APDRAUDĒJUMS GAISA TELPĀ AUGŠDAUGAVAS, PREIĻU, RĒZEKNES UN BALVU NOVADOS.
RĪKOJIES! Informējam, ka Latvijas gaisa telpā ir apdraudējums.
Dodies telpās, ievēro divu sienu principu! Seko oficiālajiem paziņojumiem. Ja pamani zemu lidojošu vai aizdomīgu…
— NBS (@Latvijas_armija) August 14, 2026
Προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία επέβαλε την ίδια ώρα η Φινλανδία στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας, επίσης κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση των φινλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του X.
Puolustusvoimat on ottanut käyttöön itäisellä Suomenlahdella tilapäisen ilmailun ja merialueen rajoituslueen klo 04.00.
Tarkista voimassa olevat ilmailun rajoitukset: https://t.co/zPRShGXU4G
ja merivaroitukset: https://t.co/eGVEml3uzA
— Puolustusvoimat (@Puolustusvoimat) August 14, 2026