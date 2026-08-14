Λετονία και Φινλανδία λαμβάνουν έκτακτα μέτρα ασφαλείας κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία

Οι αρχές της Λετονίας τέθηκαν σε επιφυλακή, εκδίδοντας προειδοποίηση για αεροπορική απειλή σε ανατολικές περιοχές κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Παράλληλα, η Φινλανδία επέβαλε προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας, επίσης κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Λετονία, Φινλανδία, Ρωσία
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές στη Λετονία τέθηκαν σε επιφυλακή, καθώς εκδόθηκε προειδοποίηση για αεροπορική απειλή σε περιοχές στα ανατολικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.
  • Προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία επέβαλε η Φινλανδία στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας, επίσης κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία.
  • Τα μέτρα ασφαλείας ελήφθησαν και από τις δύο χώρες κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, με τις ανακοινώσεις να γίνονται μέσω των Ενόπλων Δυνάμεών τους στο X.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε επιφυλακή τέθηκαν οι αρχές στη Λετονία, καθώς τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής εκδόθηκε προειδοποίηση για αεροπορική απειλή σε περιοχές στα ανατολικά της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Την προειδοποίηση εξέδωσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις της Λετονίας μέσω του X.

Προσωρινούς περιορισμούς στην εναέρια και θαλάσσια κυκλοφορία επέβαλε την ίδια ώρα η Φινλανδία στο ανατολικό τμήμα του Κόλπου της Φινλανδίας, επίσης κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, σύμφωνα με ανακοίνωση των φινλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του X.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ