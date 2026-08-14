CENTCOM: Ψευδείς οι αναφορές για επτά νεκρούς στο αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln

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«Ψευδείς» χαρακτηρίζονται από την CENTCOM οι πληροφορίες ότι επτά ναύτες έχασαν τη ζωή τους έπειτα από συμπλοκή πάνω στο αεροπλανοφόρο, καθώς και οι πρόσφατοι ισχυρισμοί περί αύξησης των αυτοκτονικών σκέψεων μεταξύ του προσωπικού.

Όπως υποστηρίζει η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, κανένα μέλος των ενόπλων δυνάμεων που βρίσκονται πάνω στο αεροπλανοφόρο δεν έχει χάσει τη ζωή του.

Η CENTCOM αναφέρει επίσης ότι ο ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου εντοπίστηκε και περισυνελέγη άμεσα και με ασφάλεια.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι το USS Abraham Lincoln διατηρεί ένα από τα υψηλότερα ποσοστά επανένταξης-ανανέωσης της υπηρεσίας του πληρώματος (84,4%) μεταξύ όλων των αεροπλανοφόρων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Η CENTCOM επισημαίνει ότι οι ναύτες και οι πεζοναύτες της Abraham Lincoln Carrier Strike Group παραμένουν, όπως αναφέρει, «ανθεκτικοί και αποφασισμένοι» έπειτα από περισσότερες από 260 ημέρες στη θάλασσα.

Στο διάστημα αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 10.000 πτήσεις αεροσκαφών, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί περίπου 1,5 εκατομμύριο λίβρες πυρομαχικών.

Η CENTCOM κάνει, τέλος, λόγο για «εκτεταμένη παραπληροφόρηση» γύρω από την ιστορική ανάπτυξη του Abraham Lincoln, υποστηρίζοντας ότι οι σχετικές αναφορές αδικούν το προσωπικό των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και τις οικογένειές του.