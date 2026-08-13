Φωτιά στη Χαλκιδική: Σε επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τυχόν αναζωπυρώσεις – Πώς ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8) στη Χαλκιδική. Οι επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας θα παραμείνουν στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας για τυχόν αναζωπυρώσεις, καθώς σε πολλά σημεία σιγοκαίνε τα λεγόμενα «καντηλάκια».

Στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής παραμένουν και επιχειρούν 155 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 57 οχήματα (συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από τη Μολδαβία, που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών). Μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας ρίψεις νερού πραγματοποιούσαν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Κασσάνδρας. Επίσης 2 μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί και από τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (ΔΙΚΑΦΚΑ).

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 2 το μεσημέρι και πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των έμπειρων αξιωματικών του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή μαζί με πραγματογνόμωνες και ηλεκτρολόγους μηχανικούς η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από πτώση δένδρου πάνω στους αγωγούς του δικτύου ηλεκτροδότησης λόγω ισχυρών ανέμων.

Μπαράζ μηνυμάτων 112

Υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

Στις 15:48, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα με κατεύθυνση προς Σκιώνη Στις 15:48, για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη με κατεύθυνση προς Κασσάνδρεια. Στις 15:09 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Σίβηρη προς Μόλα Καλύβα. Στις 14:40 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Κάηκαν σπίτια και αυτοκίνητα

«Δυστυχώς κάηκαν κάποια σπίτια» ανέφερε μιλώντας στο enikos.gr, o πρόεδρος της κοινότητας Σίβηρης, Παντελής Χατζηανδρέου.

« Οι φλόγες έφτασαν στη θάλασσα και δυστυχώς κάποια σπίτια κάηκαν. Όμως, δεν μπήκε (η πυρκαγιά) μέσα στον οικισμό. Τη σταματήσαμε. Όποιο σπίτι κάηκε ήταν εκτός του οικισμού» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε φωτογραφίες φαίνεται ότι αρκετά αυτοκίνητα παραδόθηκαν στις φλόγες.

Σοβαρές ζημιές στον βιολογικό και το θέατρο της Σίβηρης

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, τόνισε ότι η πυρκαγιά έχει προκαλέσει σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, μεταξύ των οποίων ο βιολογικός καθαρισμός και το θέατρο της Σίβηρης.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο βιολογικός καθαρισμός έχει υποστεί σημαντική καταστροφή, με το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων να έχει καεί, προσθέτοντας ότι «μπορεί, και το πιο πιθανόν είναι να έχει καταστραφεί ολοσχερώς».

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο θέατρο της Σίβηρης, καθώς, όπως επεσήμανε, η φωτιά πέρασε από την περιοχή και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, δεν υπάρχει ακόμη σαφής εικόνα για τον συνολικό αριθμό των κατοικιών που έχουν καταστραφεί.

Τραυματίστηκαν ελαφρά δύο πυροσβέστες

Κατά τη μεταφορά των ατόμων, αλλά και την εκκένωση των δύο οικισμών Σίβηρης και Φούρκας, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός πολίτη, ωστόσο δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Τουλάχιστον 480 άτομα απεγλωβίστηκαν από το λιμενικό από την παραλία Σίβηρης Χαλκιδικής

Υπό τον πλήρη συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), ολοκληρώθηκε με επιτυχία ευρεία επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 481 ατόμων από την παραλία της Σίβηρης στη Χαλκιδική.

Για τη μεταφορά των πολιτών επιστρατεύτηκε ισχυρή δύναμη πλωτών μέσων, στην οποία συμμετείχαν δύο σκάφη του Πλωτού Λιμενικού Σώματος (ΠΛΣ), δύο πλοιάρια του Πυροσβεστικού Σώματος, τρία αλιευτικά, ιδιωτικά σκάφη, καθώς και ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό ταχύπλοο (Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι 481 απεγκλωβισθέντες διαμοιράστηκαν ως εξής:

285 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη Μαρίνα Σάνη

196 άτομα επιβιβάστηκαν στο Ε/Γ-Ο/Γ-Τ/Χ «ΣΠΗΝΤΡΑΝΝΕΡ ΤΖΕΤ» με προορισμό το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Για προληπτικούς λόγους και την παροχή τυχόν περαιτέρω συνδρομής, στην περιοχή παραμένουν αυτή την ώρα τρία σκάφη του Λιμενικού, δύο της Πυροσβεστικής, καθώς και ιδιωτικά σκάφη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την επιχείρηση:

Πυροσβέστης κατέρρευσε την ώρα της εκκένωσης της παραλίας Σίβηρης

Συγκλονιστικές εικόνες από το πύρινο μέτωπο στη Χαλκιδική, με έναν πυροσβέστης να καταρρέει την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και τουριστών από την στην παραλία της Σίβηρης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, ο πυροσβέστης κατέρρευσε μέσα στη θάλασσα, με έναν διασώστη που βρισκόταν στο σημείο να σπεύδει στο πλευρό του. Αφού τον έβγαλε στην αμμουδιά, του έδωσε τις πρώτες βοήθειες.

Εικόνες καταστροφής