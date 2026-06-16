Εύβοια: Άγριο ξύλο μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Συνομήλικοι τραβούσαν βίντεο, γελούσαν και ζητωκραύγαζαν

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων μαθητριών συνέβη στην Εύβοια, έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού, μετά τη λήξη της σχολικής περιόδου. Ο άγριος καβγάς καταγράφηκε σε βίντεο από συνομήλικους μαθητές, οι οποίοι όχι μόνο δεν επενέβησαν, αλλά ζητωκραύγαζαν και τραβούσαν πλάνα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους μαθητές συνέβη στην Εύβοια, όπου καταγράφηκε άγριος καβγάς μεταξύ δύο μαθητριών έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού.
  • Οι δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια μετά από έντονη λογομαχία, με τη μία να πέφτει στο έδαφος και να δέχεται χτυπήματα από άλλες μαθήτριες.
  • Η συμπλοκή έλαβε χώρα μπροστά σε άλλους μαθητές, οι οποίοι δημιούργησαν μία «κερκίδα», παρακολουθούσαν το ξύλο χωρίς να επεμβαίνουν, ενώ κάποιοι τραβούσαν βίντεο και ζητωκραύγαζαν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νέο περιστατικό βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους μαθητές συνέβη, αυτή τη φορά, στην Εύβοια.

Σε βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, καταγράφεται ο άγριος καβγάς μεταξύ δύο μαθητριών, μετά τη λήξη της σχολικής περιόδου, έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού.

Αρχικά οι δύο μαθήτριες καταγράφονται να συνομιλούν έντονα, με την λογομαχία να κλιμακώνεται και τις δυο τους να πιάνονται στα χέρια. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η μία εκ των δύο έπεσε στο έδαφος, όπου δέχτηκε χτυπήματα από άλλες μαθήτριες που βρίσκονταν στο σημείο.

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η συμπλοκή των μαθητριών έλαβε χώρα μπροστά στα μάτια άλλων μαθητών, οι οποίοι δημιούργησαν μία «κερκίδα» και παρακολουθούσαν το ξύλο μεταξύ των δύο ανηλίκων, χωρίς να επεμβαίνουν για τις χωρίσουν. Μάλιστα, κάποιοι τραβούσαν βίντεο τον άγριο καβγά και άλλοι ζητωκραύγαζαν.

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύει η ιστοσελίδα egnomi.gr:

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