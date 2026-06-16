Δίκη για τα Τέμπη: Δεκτή η δήλωση για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου – Απορρίφθηκαν οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων και της «Έλξης»

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, που εκδικάζει την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, δεν έκανε δεκτές τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και το σωματείο «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης». Αντιθέτως, έγιναν δεκτές οι δηλώσεις του Ελληνικού Δημοσίου και όσες αφορούν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για τρεις εκ των 36 κατηγορουμένων.

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Κοινωνία

δίκη Τέμπη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας δεν έκανε δεκτές τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των Δικηγορικών Συλλόγων και του σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης».- Αντίθετα, έγιναν δεκτές η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και οι δηλώσεις για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους 36 κατηγορούμενους.- Η δίκη συνεχίζεται με την τοποθέτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο στρέφεται μόνο κατά των τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας.

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Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, όπου συνεχίζεται η δίκη για το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν έκανε δεκτές τις δηλώσεις παράστασης για την υποστήριξη της κατηγορίας των Δικηγορικών Συλλόγων και τη δήλωση του σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης». Αντίθετα, έγιναν δεκτές η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου και οι δηλώσεις που έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος που αφορά τρεις από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους.

Σημειώνεται πως η απόφαση για τους Δικηγορικούς Συλλόγους ελήφθη κατά πλειοψηφία με τη μειοψηφία της προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας είχε προτείνει να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των Δικηγορικών Συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών και να απορριφθούν οι δηλώσεις του σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης» και του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, είχε προτείνει να απορριφθούν όσες δηλώσεις έγιναν για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.

Νωρίτερα, ολοκλήρωσαν τις τοποθετήσεις τους επί της εισαγγελικής πρότασης οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων.

Η δίκη συνεχίζεται με την τοποθέτηση αρχικά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την παράσταση του Ελληνικού Δημοσίου.

Υπενθυμίζεται πως το Δημόσιο στρέφεται μόνο κατά των κατηγορούμενων τριών σταθμαρχών και του τότε προϊσταμένου του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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