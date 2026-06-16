Συνελήφθη 56χρονος για κατοχή και διακίνηση αρχαιοτήτων μέσω διαδικτύου – Τα 36 νομίσματα και οι πόρπες

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Πλήθος αρχαίων νομισμάτων και αντικειμένων είχε εισάγει από το εξωτερικό και επιχειρούσε να πουλήσει μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, ένας 56χρονος που συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας (15/6) στην Αθήνα.

Ο 56χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των αρχαιοτήτων.

Είχαν προηγηθεί σχετικές πληροφορίες από το Υπουργείο Πολιτισμού και έλεγχος των ψηφιακών δεδομένων, κατά τον οποίο προέκυψε η δράση του 56χρονου.

Τα ευρήματα

Σε έρευνα που έγινε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, στο σπίτι του σε περιοχή της Αττικής, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

36 νομίσματα,

15 μεταλλικές πόρπες,

9 δαχτυλίδια,

8 αιχμές βελών,

πήλινη φιάλη,

πήλινη λαβή,

αντικείμενο με γυναικεία κεφαλή,

αγγείο,

περιδέραιο τοποθετημένο σε κορνίζα.

Τα κατασχεθέντα αντικείμενα εξετάσθηκαν από νομισματολόγο και αρχαιολόγο, οι οποίοι γνωμάτευσαν ότι τα 35 νομίσματα εμπίπτουν στη νομοθεσία για την προστασία αρχαιοτήτων, ενώ για τα λοιπά τέχνεργα θα ακολουθήσει περαιτέρω αξιολόγηση και τεκμηρίωση.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.