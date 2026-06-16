Σπανάκης: «Προστατεύουμε πάνω από 1.525.000 ζώα συντροφιάς»

Στην παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας των Ζώων Συντροφιάς σε Φυσικές Καταστροφές, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου στον Σταθμό Υποδοχής Πληγέντων Ζώων στα Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, παρευρέθηκε και απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Σπανάκης ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των συναρμοδίων Υπουργείων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, αλλά και τις εθελοντικές ομάδες, τονίζοντας ότι: «Το συγκεκριμένο έργο πρέπει να έχει γεωγραφική διασπορά σε κάθε γωνιά της χώρας, με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής».

Ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Βασίλης Σπανάκης δήλωσε ότι: «Μια κυβερνητική δέσμευση για μέτρα πρόληψης απέναντι στις φυσικές καταστροφές γίνεται πράξη. Από το 2026, η προστασία των ζώων συντροφιάς δεν μένει στα λόγια, αλλά γίνεται επίσημη κρατική δέσμευση. Αφορά περισσότερα από 1.525.000 ζώα συντροφιάς, εκ των οποίων τα 385.000 είναι αδέσποτα».

Ο κ. Σπανάκης αναφέρθηκε στις καινοτομίες του Εθνικού Σχεδίου και συγκεκριμένα, στις ειδικές ομάδες διάσωσης ζώων, στο Συντονιστικό Κέντρο με τον πενταψήφιο αριθμό 10400 για τη διάσωση και τον απεγκλωβισμό ζώων, στα σχετικά επιχειρησιακά πρωτόκολλα, στη συμπερίληψη των ζώων στο 112, στο Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.ΚΕ.ΔΙ.Κ.), στα Σχέδια Πολιτικής Προστασίας σε Δήμους και Περιφέρειες, καθώς και στην εκπαίδευση των πυροσβεστών και των δασοπυροσβεστών για τη διάσωση ζώων και την παροχή πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, επεσήμανε ότι: «Θέλουμε στα μέτρα πρόληψης να καλύψουμε όχι μόνο τα ζώα συντροφιάς, αλλά και τα ιπποειδή και τα παραγωγικά ζώα. Η φροντίδα της Κυβέρνησής μας αφορά το σύνολο των ζώων και αυτός είναι ο κεντρικός άξονας της πολιτικής μας».

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης είπε ότι: «Όλα αυτά έρχονται να προστεθούν σε μια ενέργεια του Υπουργείου Εσωτερικών που μεταφράζεται σε τριπλασιασμό των χρηματοδοτήσεων προς τους Δήμους για τα ζώα συντροφιάς, προκειμένου να υλοποιούνται συγκεκριμένες και εύστοχες πολιτικές».

Τέλος, ο κ. Σπανάκης, αναφερόμενος στα 50 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη λήψη προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας προκειμένου να αποτρέπονται φαινόμενα φυσικών καταστροφών, υπογράμμισε ότι: «Όλα αυτά είναι η αρχή, γιατί έχουμε πολλά να κάνουμε απέναντι στην κλιματική κρίση και στις αυξανόμενες και εξειδικευμένες ανάγκες».