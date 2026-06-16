Τουρκία: Πέθανε η 35χρονη ηθοποιός Ετζέ Ιρτέμ – «Είμαστε σε σοκ, ήταν πολύ νωρίς»

Θλίψη επικρατεί στον καλλιτεχνικό κόσμο της Τουρκίας μετά τον ξαφνικό θάνατο της 35χρονης ηθοποιού Ετζέ Ιρτέμ (Ece İrtem), η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς μέσα στο σπίτι της στο Καντίκιοϊ.

Η πρόωρη απώλεια της ηθοποιού άφησε την οικογένειά της και τους συναδέλφους της σε κατάσταση απόλυτου σοκ, με τους φίλους της να συγκεντρώνονται σε κλίμα βαθιάς οδύνης για να την αποχαιρετήσουν.

Η παραλαβή της σορού και τα δάκρυα των συναδέλφων της

Η σορός της ηθοποιού μεταφέρθηκε χθες στο νεκροτομείο του Ιατροδικαστικού Ινστιτούτου.

Σήμερα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και των εξετάσεων, η σορός της παραδόθηκε στον πατέρα της, Βουράλ Ιρτέμ.

Οι συνάδελφοί της ηθοποιοί από την τηλεοπτική σειρά στην οποία συμμετείχε δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους, καθώς περίμεναν την παράδοση της σορού έξω από το Ιατροδικαστικό Ινστιτούτο, όπου και προχώρησαν σε δηλώσεις.

«Είμαστε ακόμη σε σοκ»

Οι άνθρωποι που δούλεψαν μαζί της και τη γνώριζαν καλά μίλησαν με τα πιο τρυφερά λόγια για τον χαρακτήρα της, αδυνατώντας να συνειδητοποιήσουν την τραγική πραγματικότητα.

Ο ηθοποιός Μπαχτιγιάρ Μεμιλί δήλωσε: «Είμαστε σοκαρισμένοι, είθε ο Θεός να δώσει δύναμη στην οικογένειά της. Είμαστε πολύ λυπημένοι, η Ετζέ ήταν ένας γλυκός άνθρωπος. Ας είναι ευτυχισμένη όπου κι αν βρίσκεται. Είχε την πιο όμορφη καρδιά στον κόσμο. Ήταν πολύ νωρίς».

«Είμαστε ακόμη σε σοκ, δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Δεν καταλαβαίνουμε πού βρισκόμαστε, για ποιον είμαστε εδώ. Περιμένουμε για να πούμε το αντίο, αλλά δεν καταλαβαίνω τι είδους αντίο είναι αυτό κιόλας. Δεν βρίσκουμε λόγια να πούμε. Ήταν ένας πολύτιμος άνθρωπος. Δεν νομίζω ότι κανείς θα θυμάται κάτι κακό ή δυσάρεστο για εκείνη», δήλωσε η ηθοποιός Μπαχάρ Σουέρ, φανερά συντετριμμένη.

Με τη σειρά της, η ηθοποιός Τζέσικα Μέι πρόσθεσε: «Γνωρίζαμε την Ετζέ πολύ καλά. Ήταν ένας λαμπρός άνθρωπος. Ένας σπάνιος τύπος ανθρώπου. Ήταν εντελώς αθώα. Δουλέψαμε μαζί στα Άδανα για δύο χρόνια. Μοιραστήκαμε πολλές υπέροχες αναμνήσεις. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Πηγή: Milliyet