Τραμπ από τη G7: Θα γίνει «κόλαση» το Ιράν αν προσπαθήσουν να αποκτήσουν πυρηνικά – «Ευκολότερη» η δεύτερη φάση των συνομιλιών

Από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε ένα αυστηρό αλλά και αισιόδοξο μήνυμα για την επόμενη ημέρα των σχέσεων με την Τεχεράνη. Προειδοποίησε το Ιράν για «κόλαση» αν προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων θα είναι πιο βατή.

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Διεθνή Νέα

Τραμπ Ουκρανία
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ, από τη Σύνοδο Κορυφής της G7, προειδοποίησε με πρωτοφανή αυστηρότητα το Ιράν, τονίζοντας ότι «θα γίνει πραγματική κόλαση» εις βάρος του, «εάν προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο».
  • Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη «θα είναι ευκολότερη» από τον πρώτο γύρο. Αυτή η φάση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τεχνικές συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.
  • Παράλληλα, ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός ότι «οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επενδύσουν καθόλου χρήματα στο Ιράν», με το διεθνές ταμείο ανοικοδόμησης να χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από αραβικά κράτη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Από τη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έστειλε ένα αυστηρό αλλά και αισιόδοξο μήνυμα για την επόμενη ημέρα των σχέσεων με την Τεχεράνη.

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Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Εμίρη του Κατάρ, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε με πρωτοφανή αυστηρότητα το Ιράν, ενώ παράλληλα εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων θα είναι πιο βατή από τον πρώτο γύρο που οδήγησε στο Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU).

«Ευκολότερη» η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η διπλωματική διαδικασία περνά πλέον σε ένα επίπεδο όπου οι συζητήσεις αναμένεται να κυλήσουν πιο ομαλά σε σχέση με τις αρχικές, επίπονες διαβουλεύσεις.

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Συζητώντας στο περιθώριο της G7 με τον Εμίρη του Κατάρ –χώρα που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο διαμεσολαβητή– ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε: «Περνάμε σε ένα δεύτερο στάδιο, το οποίο πιστεύω ότι στην πραγματικότητα θα είναι ευκολότερο».


Όπως έχουν διευκρινίσει αξιωματούχοι της κυβέρνησης, αυτή η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει τις εξαιρετικά εξειδικευμένες τεχνικές συζητήσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την παροχή οικονομικής ελάφρυνσης προς την Τεχεράνη, καθώς και τις κρίσιμες λεπτομέρειες για την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ.

Σκληρή προειδοποίηση και «κόκκινη γραμμή»

Παρά το κλίμα διαλόγου, ο Τραμπ δεν άφησε κανένα περιθώριο παρερμηνείας όσον αφορά την απόλυτη κόκκινη γραμμή της Ουάσινγκτον γύρω από το στρατιωτικό σκέλος.

«Θα γίνει πραγματική κόλαση εις βάρος του Ιράν, εάν το Ιράν προσπαθήσει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», τόνισε.


Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ θέλησε να καταλαγιάσει τις ανησυχίες και τις έντονες αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί στο εσωτερικό της πολιτικής του συμμαχίας σχετικά με το ενδεχόμενο να χρηματοδοτήσει η Ουάσινγκτον τον άσπονδο εχθρό της.

Ο Τραμπ ήταν κατηγορηματικός επί του θέματος: «Οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να επενδύσουν καθόλου χρήματα στο Ιράν».

Όπως εξήγησαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι, το περίφημο διεθνές ταμείο ανοικοδόμησης των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προβλέπεται στο MoU, δεν θα επιβαρύνει τις ΗΠΑ, καθώς η χρηματοδότησή του θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τα πλούσια αραβικά κράτη του Περσικού Κόλπου.

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