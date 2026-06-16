G7: Η υποδοχή του Ζελένσκι από τον Μακρόν και το παρασκήνιο της συνάντησης – Ευρωπαϊκό «μέτωπο» για την Ουκρανία στο Εβιάν

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Στο Εβιάν της Γαλλίας, για τη Σύνοδο Κορυφής της G7 βρίσκεται ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο επίκεντρο των επαφών των επτά ηγετών των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, βρίσκεται η προσπάθεια να καμφθούν οι ενστάσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ώστε η Ουάσινγκτον να εντείνει την αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής.

Η υποδοχή του Ζελένσκι

Τον Ζελένσκι υποδέχθηκε ο Γάλλος ομόλογός του και οικοδεσπότης της συνόδου, Εμανουέλ Μακρόν, στους κήπους του Hôtel Royal, στις όχθες της λίμνης Λεμάν, όπου ξεκίνησαν χθες οι εργασίες της συνόδου κορυφής.

Sommet du @G7. Si la diplomatie est affaire d’image, en voici une symbolique: le président Macron allant à la rencontre de Volodymyr Zelensky pour rallier l’hôtel Royal d’Evian. Contraste saisissant avec l’accueil de @realDonaldTrump pic.twitter.com/wAIuhf6cDs — Julien Lécuyer 🇪🇺🇫🇷 (@JLcuyer) June 16, 2026



Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία και προχώρησαν μαζί προς την είσοδο του κτιρίου, όπου φωτογραφήθηκαν χωρίς να κάνουν δηλώσεις στους δημοσιογράφους.



Ακολούθησε διμερής συνάντηση πριν συναντηθούν με τους υπόλοιπους ηγέτες για να συζητήσουν για τις προσπάθειες προώθησης των διαπραγματεύσεων με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



Ο Ζελένσκι, με την ευκαιρία αυτή, ελπίζει να έχει τετ α τετ συνομιλία με τον Τραμπ που θα είναι σήμερα παρών στο τραπέζι της G7.

Η τελευταία συνάντηση ανάμεσα στους δύο άνδρες έγινε στα τέλη του Δεκεμβρίου, στην κατοικία του Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι είχε «μία πολύ καλή συνομιλία με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τον πρόεδρο Πούτιν». «Και πιστεύω ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε», πρόσθεσε.

Η στροφή στην Ουκρανία

Οι συνομιλίες για την Ουκρανία πραγματοποιούνται αμέσως μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ο οποίος διήρκεσε 3,5 μήνες.

Μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής της G7, ο Τραμπ επεσήμανε: «Τώρα που αυτό (το Ιράν) τελείωσε, πρόκειται να επικεντρωθούμε σε εκείνο».

Πριν από την έναρξη της πρώτης συνεδρίασης για την Ουκρανία, πέντε από τους επτά ηγέτες —εκπροσωπώντας τη Βρετανία, τον Καναδά, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ιαπωνία— εθεάθησαν συγκεντρωμένοι να συζητούν με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Από τη συνάντηση αυτή απουσίαζε ο Τραμπ, αλλά και ο Μακρόν, ο οποίος καθυστέρησε επειδή βρισκόταν μαζί με τον Ζελένσκι.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η σύγκρουση στο Ιράν είχε επισκιάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον οποίο εξαπέλυσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα επιδιώξει να πείσει τον Τραμπ να συνεχίσει να υποστηρίζει την Ουκρανία και να αυξήσει την πίεση προς τη Ρωσία, προκειμένου να βοηθήσει στην επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Νέες βρετανικές κυρώσεις και ρωσικά πλήγματα

Παράλληλα, η Βρετανία ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο κυρώσεων με στόχο τον «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιεί η Ρωσία για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και τα χρηματοοικονομικά δίκτυα που επιστρατεύει η Μόσχα για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.

Στα πλοία που υπέστησαν κυρώσεις περιλαμβάνονται αρκετά πλοία που αγοράστηκαν πρόσφατα από τη Ρωσία για τη μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από το υπό κυρώσεις έργο της «Arctic LNG 2».

Σημειώνεται ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, βρετανικά στρατεύματα κατέλαβαν για πρώτη φορά πλοίο του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μάγχη.

Την ίδια στιγμή, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Συνόδου της G7, η Ρωσία εξαπέλυσε εκατοντάδες drones και δεκάδες πυραύλους εναντίον των μεγαλύτερων πόλεων της Ουκρανίας. Από το σφοδρό αυτό μπαράζ επιθέσεων έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι, ενώ τυλίχθηκε στις φλόγες ένα θρησκευτικό μνημείο.

Η διπλωματία του Τραμπ

Οι επιθέσεις στις μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις σημειώθηκαν αφότου ο Ζελένσκι και ο Πούτιν είχαν ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Τραμπ την Κυριακή, ημέρα κατά την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος γιόρταζε τα 80ά του γενέθλια.

Αυτή η ανταλλαγή απόψεων υποδηλώνει ότι η Ουάσινγκτον δεν έχει εγκαταλείψει τις διπλωματικές της προσπάθειες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, οι οποίες ξεκίνησαν μετά την καθολική εισβολή της Μόσχας στη γειτονική της χώρα το 2022.

Ωστόσο, ο Τραμπ εμφανίζεται απογοητευμένος από την έλλειψη προόδου προς μια επίλυση της σύγκρουσης Ουκρανίας-Ρωσίας.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο ίδιος ισχυριζόταν ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο μέσα σε 24 ώρες από την ανάληψη των καθηκόντων του. Έκτοτε, πάντως, έχει αναγνωρίσει ότι η επίλυση αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη απ’ ό,τι αρχικά πίστευε.

Το ευρωπαϊκό μέλλον της Ουκρανίας

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ουκρανία ξεκίνησε επίσημα τη Δευτέρα τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για μια διαδικασία που θα απαιτήσει από την κυβέρνησή της να δεσμευτεί σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις ετών, την ίδια ώρα που μάχεται ενάντια στη ρωσική εισβολή.

Το Κίεβο θεωρεί την ένταξη στην ΕΕ ως μια εγγύηση ασφάλειας για ένα σταθερό μέλλον μετά το τέλος του πόλεμου. Παρ’ όλα αυτά, η κορυφαία εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία θα ήταν η ένταξη στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο, επιμένει ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί, ενώ άλλοι σύμμαχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί με την ένταξή της όσο ο πόλεμος συνεχίζεται.

Η Μέση Ανατολή και οι ευρωατλαντικές τριβές

Οι συζητήσεις της Τρίτης περιλαμβάνουν επίσης μια συνεδρίαση εργασίας που επικεντρώνεται στον «τερματισμό των κρίσεων και τη διασφάλιση της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή».

Στις συνομιλίες αυτές πρόκειται να συμμετάσχουν και οι ηγέτες της Αιγύπτου, του Κατάρ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο πόλεμος στο Ιράν αποτελεί εδώ και καιρό σημείο τριβής μεταξύ του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών.

Τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ είχε έντονες διαφωνίες με τον Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, εξαιτίας της απόφασής του να μην τους συμβουλευτεί πριν λάβει την απόφαση να ξεκινήσει τον πόλεμο στο Ιράν.

Λόγω της έλλειψης υποστήριξης από την πλευρά τους, ο Τραμπ έχει απειλήσει με αντίποινα, στα οποία περιλαμβάνεται η μείωση των αμερικανικών στρατευμάτων και στις τέσσερις αυτές χώρες, οι οποίες αποτελούν μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Associated Press