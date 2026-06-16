Μουντιάλ 2026: «Γολγοθάς» για το Ιράν η διοργάνωση – Τους έδιωξαν από τις ΗΠΑ αμέσως μετά την πρεμιέρα

Μια πρωτοφανής οδύσσεια, γεμάτη πολιτική ένταση και αυστηρούς περιορισμούς, εξελίσσεται για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Ιράν στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026.

Λίγες μόλις ώρες μετά το 2-2 της πρεμιέρας απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, η ιρανική αποστολή έλαβε ξαφνική εντολή να εγκαταλείψει άμεσα το αμερικανικό έδαφος και να επιστρέψει στη βάση της στο Μεξικό.

Σαν να μην έφτανε αυτό, η ταλαιπωρία της ομάδας κορυφώθηκε στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες, όπου οι αμερικανικές αρχές μπλόκαραν την έξοδο του αρχηγού και αστέρα της ομάδας, Μεντί Ταρεμί, προκαλώντας νέο κύκλο αντιδράσεων και καθυστερήσεων.

Η ξαφνική εντολή απέλασης και οι αντιδράσεις του προπονητή

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Αμίρ Γκαλενοέι, η ομάδα του υποχρεώθηκε να αποχωρήσει εσπευσμένα για το ταξίδι των 167 χιλιομέτρων επιστροφής στην Τιχουάνα του Μεξικού, χωρίς να διευκρινίσει από πού προήλθε η σχετική εντολή.

Το αρχικό πλάνο προέβλεπε τη διανυκτέρευση της αποστολής στην Καλιφόρνια για τη σωστή αποθεραπεία των ποδοσφαιριστών.

Ο Γκαλενοέι, μιλώντας μέσω διερμηνέα, εξέφρασε την έντονη αγανάκτησή του.

«Δεν μας έδωσαν καν χρόνο να ανακάμψουμε. Μετά το σημερινό παιχνίδι, μας είπαν: “Πρέπει να φύγετε αμέσως”. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να έχουμε χρόνο για αποθεραπεία, [αλλά] μας ζητείται να επιβιβαστούμε σε ένα αεροπλάνο και να επιστρέψουμε στο καμπ μας στην Τιχουάνα, και είμαστε πραγματικά αναστατωμένοι από αυτό».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν ξέρουμε γιατί μας επιστρέφουν, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω ότι είναι πολύ περίεργο. Φαίνεται ότι άλλοι κάνουν τον προγραμματισμό για εμάς. Η λήψη αποφάσεων για εμάς γίνεται αλλού. Ήταν να έρθουμε δύο νύχτες πριν από το παιχνίδι, και υποτίθετο ότι θα μέναμε απόψε για να ανακάμψουμε και θα επιστρέφαμε αύριο την ώρα του μεσημεριανού γεύματος. Δεν έχουμε ιδέα γιατί».

«Νομίζω ότι η ομάδα μας είναι ίσως η πιο αδικημένη στο Παγκόσμιο Κύπελλο», σημείωσε.

Νέο μπλόκο στο αεροδρόμιο και προβλήματα με τις βίζες

Η ταλαιπωρία όμως δεν σταμάτησε εκεί. Όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι διαδικασίες αναχώρησης στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες καθυστέρησαν σημαντικά για τον αρχηγό και επιθετικό της ομάδας, Μεντί Ταρεμί, καθώς και για τον βοηθό προπονητή, Σαΐντ Αλχούι.

Το Tasnim ανέφερε ότι, ενώ τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής επιβιβάστηκαν κανονικά στο αεροπλάνο, ο Ταρεμί και ο βοηθός προπονητή παρέμεναν καθηλωμένοι, καθώς δεν είχαν ολοκληρώσει τα τελικά στάδια εξόδου από το αεροδρόμιο, με τις αρχές να προσπαθούν να επιλύσουν το ζήτημα.

Σημειώνεται ότι ανάλογα προβλήματα είχαν αντιμετωπίσει και κατά την είσοδό τους στις ΗΠΑ.

Από την πλευρά του, ο Ταρεμί αποκάλυψε ότι η ομάδα υπέστη μια εξαντλητική ταλαιπωρία πέντε ωρών σε μετακινήσεις και ελέγχους ασφαλείας την Κυριακή, για μια διαδρομή από την Τιχουάνα προς το Λος Άντζελες που υπό κανονικές συνθήκες είναι πολύ σύντομη.

Παράλληλα, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν διεξάγει έναν ακόμα «αγώνα δρόμου» για να εξασφαλίσει βίζα πολλαπλών εισόδων για τον εξτρέμ Μεντί Τοράμπι, καθώς η βίζα μίας εισόδου που κατείχε έληξε αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης με τη Νέα Ζηλανδία.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα σε «εμπόλεμη» ατμόσφαιρα

Η συμμετοχή του Ιράν στο Μουντιάλ είναι βαριά φορτισμένη, καθώς ο πόλεμος κατά του Ιράν που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου έχει μεταφέρει την ένταση και στους αθλητικούς χώρους.

Μετά τον βαθμό της ισοπαλίας (2-2) στην πρεμιέρα, το Ιράν έχει μπροστά του δύο ακόμα κρίσιμες αναμετρήσεις για τη φάση των ομίλων: την ερχόμενη Κυριακή θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο στο Ίνγκλγουντ, ενώ την επόμενη εβδομάδα θα ταξιδέψει στο Σιάτλ για να τεθεί αντιμέτωπο με την Αίγυπτο.