Λαγοκέφαλος: «Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία» – Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που σας δαγκώσει

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενημερώνει τους πολίτες για τη συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες και τους κινδύνους που εγκυμονεί. Το συγκεκριμένο είδος ψαριού περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη και το δάγκωμά του μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία, για τα οποία παρέχονται χρήσιμες οδηγίες Πρώτων Βοηθειών.

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ΛΑΓΟΚΕΦΑΛΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΑΠΕ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο λαγοκέφαλος, αν και το δάγκωμά του δεν είναι τοξικό, «μπορεί να προκαλέσει σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία» λόγω των ισχυρών σιαγόνων του.
  • Σε περίπτωση δαγκώματος, καθαρίστε άμεσα το τραύμα με άφθονο νερό και σαπούνι και εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί.
  • Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, καθώς το τραύμα θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, ενώ για έντονη αιμορραγία ή σε απομακρυσμένη περιοχή καλέστε άμεσα το ΕΚΑΒ (166) ή το 112.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με αφορμή τη συνεχώς αυξανόμενη παρουσία του λαγοκέφαλου (Lagocephalus sceleratus) στις ελληνικές θάλασσες, ενημερώνει τους πολίτες για τους κινδύνους που εγκυμονεί το συγκεκριμένο είδος ψαριού και παρέχει χρήσιμες οδηγίες Πρώτων Βοηθειών σε περίπτωση τραυματισμού από δάγκωμά του.

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Ο λαγοκέφαλος περιέχει ισχυρή νευροτοξίνη (τετροδοτοξίνη), η οποία καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη. Επειδή η κατανομή της τοξίνης ποικίλλει, κανένα μέρος του ψαριού δεν θεωρείται ασφαλές για κατανάλωση. Αν και το δάγκωμα του λαγοκέφαλου δεν είναι τοξικό, οι ιδιαίτερα ισχυρές σιαγόνες του, που μοιάζουν με ράμφος, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά τραύματα και έντονη αιμορραγία.

Τι πρέπει να κάνετε αν σας δαγκώσει λαγοκέφαλος

Ο Τομέας Υγείας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνιστά:

  • Άμεσο καθαρισμό του τραύματος με άφθονο τρεχούμενο καθαρό νερό και σαπούνι. Μην χρησιμοποιείτε τοπικά αντισηπτικά χωρίς οδηγία γιατρού.
  • Εφαρμόστε σταθερή πίεση με καθαρές γάζες ή πανί καθαρό. Αν η αιμορραγία είναι έντονη, διατηρήστε συνεχή πίεση πάνω στο τραύμα, κρατώντας το μέλος ψηλά.
  • Αναζητήστε οπωσδήποτε ιατρική βοήθεια, το τραύμα από το δάγκωμα, θα χρειαστεί εξειδικευμένη φροντίδα, αντιτετανικό ορό, ίσως κι ράμματα αν το τραύμα είναι βαθύ.
  •  Σε περίπτωση που το περιστατικό συμβεί σε απομακρυσμένη περιοχή ή η αιμορραγία είναι έντονη, οι πολίτες θα πρέπει να καλέσουν άμεσα το ΕΚΑΒ (166) ή τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης (112), παρέχοντας τις κατάλληλες Πρώτες Βοήθειες μέχρι την άφιξη της εξειδικευμένης βοήθειας.

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