Τηλεθέαση (15/6): Αυτοί ήταν οι νικητές της πρωινής ζώνης

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Στην πρωινή ζώνη, στην τηλεθέαση και στο δυναμικό κοινό προηγείται η εκπομπή «Super Κατερίνα», ενώ ακολουθούν «Το Πρωινό» και το «Buongiorno».

Στο γενικό σύνολο, την πρώτη θέση κατακτούν οι «Αταίριαστοι» με σημαντική διαφορά, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη «Super Κατερίνα» και στην τρίτη το «Το Πρωινό».

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%) 1 Super Κατερίνα 12,9% 2 Το Πρωινό 9,8% 3 Buongiorno 7% 4 Αταίριαστοι 5,7% 5 Πρωίαν σε είδον 4,5% 6 Breakfast@star 4,3% 7 10 παντού 3,8%

Γενικό Σύνολο (%)