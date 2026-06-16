Τηλεθέαση (15/6): Αυτοί ήταν οι νικητές της πρωινής ζώνης

Η τηλεθέαση της πρωινής ζώνης στις 15 Ιουνίου ανέδειξε την εκπομπή «Super Κατερίνα» σε πρωτιά στο δυναμικό κοινό, με «Το Πρωινό» και το «Buongiorno» να ακολουθούν. Στο γενικό σύνολο, οι «Αταίριαστοι» κατέκτησαν την κορυφή με σημαντική διαφορά, αφήνοντας τη «Super Κατερίνα» και «Το Πρωινό» στις επόμενες θέσεις.

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Τηλεθέαση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην πρωινή ζώνη, στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή «Super Κατερίνα» προηγείται με ποσοστό 12,9%.
  • Την πρώτη θέση στο γενικό σύνολο κατακτούν οι «Αταίριαστοι» με σημαντική διαφορά, φτάνοντας το 16%.
  • Ακολουθούν στο γενικό σύνολο η «Super Κατερίνα» με 11,5% και «Το Πρωινό» με 10,5%.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στην πρωινή ζώνη, στην τηλεθέαση και στο δυναμικό κοινό προηγείται η εκπομπή «Super Κατερίνα», ενώ ακολουθούν «Το Πρωινό» και το «Buongiorno».

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Στο γενικό σύνολο, την πρώτη θέση κατακτούν οι «Αταίριαστοι» με σημαντική διαφορά, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη «Super Κατερίνα» και στην τρίτη το «Το Πρωινό».

 

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Super Κατερίνα 12,9%
2 Το Πρωινό 9,8%
3 Buongiorno 7%
4 Αταίριαστοι 5,7%
5 Πρωίαν σε είδον 4,5%
6 Breakfast@star 4,3%
7 10 παντού 3,8%

 

Γενικό Σύνολο (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Αταίριαστοι 16%
2 Super Κατερίνα 11,5%
3 Το Πρωινό 10,5%
4 Buongiorno 9%
5 10 παντού 8,6%
6 Breakfast@star 5,7%
7 Πρωίαν σε είδον 2,5%

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