Τηλεθέαση (15/6): Το Μουντιάλ στην κορυφή της Prime Time – Τι νούμερα έκαναν οι σειρές

Ο αγώνας Βέλγιο – Αίγυπτος αναδείχθηκε πρώτος στην τηλεθέαση τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, με ποσοστά 22,2% και 19,7% αντίστοιχα. Ακολούθησαν δημοφιλείς σειρές όπως το «Μπαμπά σ’ αγαπώ», ο «Άγιος Έρωτας» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», καθώς και εκπομπές όπως το MasterChef και η «Ώρα Μουντιάλ».

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Τηλεθέαση
Φωτογραφία: Freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η αναμέτρηση Βέλγιο – Αίγυπτος κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, σημειώνοντας 22,2% και 19,7% αντίστοιχα.
  • Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», ενώ ακολούθησαν οι σειρές «Άγιος Έρωτας» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που διατήρησαν υψηλές επιδόσεις στο σύνολο των τηλεθεατών.
  • Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισαν επίσης το MasterChef και η «Ώρα Μουντιάλ», ενώ η «Γη της Ελιάς» κατέγραψε αισθητά καλύτερη επίδοση στο γενικό σύνολο σε σχέση με τις ηλικίες 18-54.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η αναμέτρηση Βέλγιο – Αίγυπτος κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, σημειώνοντας 22,2% και 19,7% αντίστοιχα.

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Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», ενώ ακολούθησαν οι σειρές «Άγιος Έρωτας» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που διατήρησαν υψηλές επιδόσεις στο σύνολο των τηλεθεατών.

Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισαν επίσης το MasterChef και η «Ώρα Μουντιάλ», ενώ η «Γη της Ελιάς» κατέγραψε αισθητά καλύτερη επίδοση στο γενικό σύνολο σε σχέση με τις ηλικίες 18-54.

Δυναμικό Κοινό (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Βέλγιο – Αίγυπτος 22,2%
2 Μπαμπά σ’ αγαπώ 18,5%
3 Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 12,9%
4 Άγιος Έρωτας 12,7%
5 MasterChef 10,9%
6 Ώρα Μουντιάλ 10,6%
7 Έχω Παιδιά 10,3%
8 Γη της Ελιάς 10,2%
9 Μια νύχτα μόνο 9,7%
10 Grand Hotel 7,1%
11 Γιατί ρε πατέρα 4%
12 Από Ήλιο σε Ήλιο 3,7%
13 Το παιδί 2,6%

 

Γενικό Σύνολο (%)

Θέση Εκπομπή Ποσοστό (%)
1 Βέλγιο – Αίγυπτος 19,7%
2 Μπαμπά σ’ αγαπώ 17,5%
3 Άγιος Έρωτας 16,7%
4 Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι 15,9%
5 Γη της Ελιάς 15,8%
6 Μια νύχτα μόνο 14,3%
7 Grand Hotel 12,5%
8 MasterChef 9,6%
9 Ώρα Μουντιάλ 9,2%
10 Έχω Παιδιά 8,7%
11 Από Ήλιο σε Ήλιο 4,8%
12 Γιατί ρε πατέρα 4,7%
13 Το παιδί 2%

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