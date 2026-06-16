Τηλεθέαση (15/6): Το Μουντιάλ στην κορυφή της Prime Time – Τι νούμερα έκαναν οι σειρές

Η αναμέτρηση Βέλγιο – Αίγυπτος κατέκτησε την κορυφή της τηλεθέασης τόσο στο δυναμικό κοινό όσο και στο γενικό σύνολο, σημειώνοντας 22,2% και 19,7% αντίστοιχα.
Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η κωμική σειρά «Μπαμπά σ’ αγαπώ», ενώ ακολούθησαν οι σειρές «Άγιος Έρωτας» και «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που διατήρησαν υψηλές επιδόσεις στο σύνολο των τηλεθεατών.
Στο δυναμικό κοινό ξεχώρισαν επίσης το MasterChef και η «Ώρα Μουντιάλ», ενώ η «Γη της Ελιάς» κατέγραψε αισθητά καλύτερη επίδοση στο γενικό σύνολο σε σχέση με τις ηλικίες 18-54.
Δυναμικό Κοινό (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Βέλγιο – Αίγυπτος
|22,2%
|2
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|18,5%
|3
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|12,9%
|4
|Άγιος Έρωτας
|12,7%
|5
|MasterChef
|10,9%
|6
|Ώρα Μουντιάλ
|10,6%
|7
|Έχω Παιδιά
|10,3%
|8
|Γη της Ελιάς
|10,2%
|9
|Μια νύχτα μόνο
|9,7%
|10
|Grand Hotel
|7,1%
|11
|Γιατί ρε πατέρα
|4%
|12
|Από Ήλιο σε Ήλιο
|3,7%
|13
|Το παιδί
|2,6%
Γενικό Σύνολο (%)
|Θέση
|Εκπομπή
|Ποσοστό (%)
|1
|Βέλγιο – Αίγυπτος
|19,7%
|2
|Μπαμπά σ’ αγαπώ
|17,5%
|3
|Άγιος Έρωτας
|16,7%
|4
|Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι
|15,9%
|5
|Γη της Ελιάς
|15,8%
|6
|Μια νύχτα μόνο
|14,3%
|7
|Grand Hotel
|12,5%
|8
|MasterChef
|9,6%
|9
|Ώρα Μουντιάλ
|9,2%
|10
|Έχω Παιδιά
|8,7%
|11
|Από Ήλιο σε Ήλιο
|4,8%
|12
|Γιατί ρε πατέρα
|4,7%
|13
|Το παιδί
|2%