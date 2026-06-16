Τραμπ: Η χειραψία των 14 δευτερολέπτων με την Μπριζίτ Μακρόν που άφησε «κάγκελο» τον Γάλλο Πρόεδρο – «Γεια σου, γλυκιά μου»

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Ένα ιδιαίτερα θερμό, όσο και ασυνήθιστα παρατεταμένο τετ-α-τετ ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, έκλεψε τις εντυπώσεις κατά την έναρξη της Συνόδου Κορυφής της G7.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επέλεξε να προσπεράσει για λίγο τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν, για να επικεντρωθεί στη σύζυγό του, χαρίζοντάς της μια χειραψία διάρκειας 14 δευτερολέπτων που σχολιάστηκε έντονα.

Είχαν προηγηθεί, λίγους μήνες νωρίτερα, τα ειρωνικά σχόλια που είχε εξαπολύσει ο ίδιος για τον γάμο του γαλλικού προεδρικού ζεύγους.

Η χειραψία των 14 δευτερολέπτων και η ανάγνωση χειλιών

Ο Ντόναλντ Τραμπ χάρισε στην Μπριζίτ Μακρόν μια από τις χαρακτηριστικές του μακρές και δυνατές χειραψίες κατά τη συνάντησή τους τη Δευτέρα στο Εβιάν-λε-Μπαιν.

Αν και ο Τραμπ και ο Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι διατηρούν μια περίπλοκη σχέση, έχουν μακρά ιστορία έντονων χειραψιών τύπου «διελκυστίνδας», αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Αμερικανός Πρόεδρος επεφύλασσε έναν τέτοιο χαιρετισμό για την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας.

Οι δυο τους είχαν αρχικά έναν θερμό εναγκαλισμό, με τον Τραμπ να τη χαιρετά με ένα διπλό φιλί στο μάγουλο —τυπικός χαιρετισμός σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, δεν ήταν τα φιλιά που τράβηξαν τα βλέμματα των κριτικών, αλλά η διάρκειας περίπου 14 δευτερολέπτων χειραψία τους.

Trump does his weird handshake tug of war with Brigitte Macron pic.twitter.com/b4LZpg2sly — Aaron Rupar (@atrupar) June 15, 2026



Σύμφωνα με την ειδική στην ανάγνωση χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ, ο Τραμπ απευθύνθηκε πρώτα στον Μακρόν λέγοντας: «Είμαι έτοιμος για απόψε».

Αφού έπιασε το χέρι του Γάλλου Προέδρου, ο Τραμπ το τράβηξε και το έσφιξε με δύναμη, λέγοντας μάλλον κοφτά: «Χαρά μου».

Αμέσως μετά, στράφηκε προς την Μπριζίτ Μακρόν. Σύμφωνα με την Χίκλινγκ, ο Τραμπ της είπε «Γεια σου, γλυκιά μου».

Με την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας να απαντά αμέσως, «Χρόνια πολλά».

Η ανάλυση της γλώσσας του σώματος

Ο Μακρόν, στεκόμενος ανάμεσα στη σύζυγό του και τον Τραμπ, φάνηκε να επιζητά την προσοχή του Αμερικανού Προέδρου, καθώς ο Ρεπουμπλικανός ήταν προσηλωμένος στην Μπριζίτ.

Η ειδικός στη γλώσσα του σώματος, Τζούντι Τζέιμς, εξήγησε μιλώντας στην Daily Mail.

«Ο Μακρόν χτύπησε ελαφρά τον Τραμπ στο μπράτσο σε μια χειρονομία φιλίας και έδειχνε πρόθυμος να εμπλακεί σε κάτι που θα έμοιαζε περισσότερο με τελετουργικό σύσφιξης σχέσεων, αλλά ο Τραμπ γλίστρησε κατευθείαν προσπερνώντας τον για να ασχοληθεί με την Μπριζίτ με μια πολύ πιο θερμή επίδειξη ενθουσιασμού και στοργής, ανοίγοντας τα χέρια του με το στόμα ανοιχτό για να σκύψει και να τη φιλήσει και στα δύο μάγουλα».

«Ο Μακρόν φαινόταν απελπισμένος να συμμετάσχει σε αυτό το σημείο, χτυπώντας τον Τραμπ στην πλάτη και χαμογελώντας καθώς στριμώχτηκε ανάμεσά τους, ενώ εκείνοι είχαν σχηματίσει ένα κλειστό πηγαδάκι», πρόσθεσε η Τζέιμς.

Αφού άφησε το χέρι της για μια φωτογραφία, ο Τραμπ έπιασε ξανά το χέρι της Μπριζίτ και τη βοήθησε να κατέβει από την εξέδρα της G7, συνομιλώντας μαζί της, την ώρα που ο Μακρόν κοιτούσε χαμογελώντας.

«Καθώς ο Μακρόν πήγε να οδηγήσει τον Τραμπ προς τη σκηνή, ο Τραμπ κρατήθηκε από το χέρι της Μπριζίτ, περπατώντας μάλιστα μακριά κρατώντας της το χέρι, ενώ ο Μακρόν ακολουθούσε από πίσω κάνοντας τον πρόθυμο», επεσήμανε η Τζέιμς.

Το παρασκήνιο της κόντρας

Η συμπεριφορά αυτή του Τραμπ έρχεται σε μια περίοδο έντασης, αφότου ο ίδιος είχε ειρωνευτεί τον γάμο των Μακρόν.

Μιλώντας σε ιδιωτική εκδήλωση τον Απρίλιο, όπου επέπληξε τη Γαλλία επειδή δεν βοήθησε τις ΗΠΑ στο θέμα του Ιράν, ο Τραμπ κατηγόρησε την Μπριζίτ ότι φέρεται «εξαιρετικά άσχημα» στον Εμανουέλ Μακρόν.

«Τηλεφώνησα στη Γαλλία, στον Μακρόν, του οποίου η σύζυγος του φέρεται εξαιρετικά άσχημα, [αυτός] ακόμη αναρρώνει από το χτύπημα στο σαγόνι», είχε δηλώσει.

Trump mocks Macron again: I called up France, Macron, whose wife treats him extremely badly and he’s still recovering from the right to the jaw. pic.twitter.com/bEJgfKaVRg — Clash Report (@clashreport) April 1, 2026



Η δήλωση αυτή αποτελούσε προφανή αναφορά σε ένα viral βίντεο από την προηγούμενη χρονιά, στο οποίο η Μπριζίτ φαινόταν να σπρώχνει επιθετικά το πρόσωπο του συζύγου της, καθώς αποβιβάζονταν από το προεδρικό τους αεροσκάφος στο Βιετνάμ.

CRAZY FOOTAGE 🔴 Brigitte Macron was caught on camera slapping President Macron as they stepped off their plane in Hanoi. The Élysée initially denied the incident, then admitted it, describing it as “playful teasing.” pic.twitter.com/3b6BoXpDqM — Open Source Intel (@Osint613) May 26, 2025



Ο Γάλλος Πρόεδρος είχε επικρίνει αργότερα τον Αμερικανό Πρόεδρο για αυτή τη δήλωση, αναφέροντας ότι τα σχόλιά του «δεν ήταν ούτε κομψά ούτε στο ύψος των περιστάσεων».