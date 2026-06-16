Μουντιάλ 2026: Ο Ινφαντίνο χρησιμοποιεί ιδιωτικό τζετ για να παρακολουθεί δύο αγώνες την ημέρα

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο σχεδιάζει να παρακολουθεί δύο αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου κάθε μέρα, όπου είναι δυνατόν, για το υπόλοιπο του τουρνουά, παρά τις τεράστιες αποστάσεις που απαιτούνται.

Ο πρόεδρος της FIFA έχει πρόσβαση σε ιδιωτικό τζετ που παρέχεται από την Qatar Airways ως μέρος της συμφωνίας χορηγίας της με την ομοσπονδία, η οποία θα φανεί χρήσιμη καθώς ο Ινφαντίνο θα ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Αφού παρευρέθηκε στον εναρκτήριο αγώνα του τουρνουά στην Πόλη του Μεξικού την περασμένη Πέμπτη, ο Ινφαντίνο πέταξε αμέσως στη Γκουανταλαχάρα για τη νίκη της Νότιας Κορέας επί της Τσεχίας. Την επόμενη μέρα βρέθηκε στο Λος Άντζελες για τη νίκη των ΗΠΑ με 4-1 επί της Παραγουάης, προτού παρακολουθήσει αγώνες στο Σαν Φρανσίσκο και το Βανκούβερ το Σάββατο μεταξύ Κατάρ και Ελβετίας και Αυστραλίας και Τουρκίας αντίστοιχα.

Ο Ινφαντίνο δεν παρευρέθηκε σε αγώνα την Κυριακή επειδή βρισκόταν στο Μαϊάμι για να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής της FIFA στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των 211 ομοσπονδιών-μελών της, πριν επιστρέψει στο Λος Άντζελες εκείνο το βράδυ για να παρακολουθήσει τον πρώτο αγώνα του Ιράν στο τουρνουά εναντίον της Νέας Ζηλανδίας.

Πηγές της FIFA επιβεβαίωσαν ότι ο Ινφαντίνο θα προσπαθήσει να παρακολουθεί δύο αγώνες κάθε μέρα όσο πιο συχνά γίνεται, παρά το εξαντλητικό πρόγραμμα. Ο 56χρονος κατάφερε να παρακολουθήσει και τους 64 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ, επειδή η μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ των σταδίων ήταν 46 μίλια.

Το πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου εκτείνεται σε τέσσερις ζώνες ώρας και τρεις χώρες, με τα 16 στάδια να απέχουν έως και 2.800 μίλια μεταξύ τους.

Η πιο ρυπογόνα διοργάνωση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ

Ο Ινφαντίνο θα ταξιδέψει πολύ πιο μακριά από οποιονδήποτε άλλον συμμετέχει στο τουρνουά. Από τις ομάδες, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη αντιμετωπίζει το πιο απαιτητικό πρόγραμμα κατά τη φάση των ομίλων, ταξιδεύοντας 3.144 μίλια από το Τορόντο στο Λος Άντζελες και στο Σιάτλ, καθώς και επιστρέφοντας μεταξύ των αγώνων στο προπονητικό τους κέντρο στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Λόγω των τεράστιων αποστάσεων, το Ινστιτούτο Νέου Καιρού περιέγραψε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο ως «την πιο ρυπογόνα διοργάνωση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ», εκτιμώντας ότι θα παράγει περίπου 9 εκατομμύρια τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.

Τα αεροπορικά ταξίδια ευθύνονται για περίπου 7,7 εκατομμύρια τόνους αυτής της εκτίμησης άνθρακα, περισσότερο από τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των Παγκοσμίων Κυπέλλων που πραγματοποιήθηκαν από το 2010 έως το 2022.