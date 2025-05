Μακρόν για το «χαστούκι» της Μπριζίτ: «Ήταν απλώς ένα πείραγμα μεταξύ μας – Είναι λίγο αστείο όλο αυτό»

Ένα σύντομο στιγμιότυπο μεταξύ του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, και της συζύγου, Μπριζίτ, πυροδότησε πλήθος αντιδράσεων, θεωριών και διαδικτυακής παραφιλολογίας.

Έτσι, ο Εμανουέλ Μακρόν, από το Ανόι του Βιετνάμ όπου βρίσκεται, επιχείρησε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους.

Μιλώντας τη Δευτέρα στο BFMTV, απάντησε στο βίντεο του Associated Press που τραβήχτηκε την προηγούμενη μέρα κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ανόι.

Στο πλάνο, η Μπριζίτ Μακρόν διακρίνεται να υψώνει απότομα το χέρι προς το πρόσωπό του, με τον ίδιο να φαίνεται έκπληκτος.



Το προεδρικό ζεύγος στη συνέχεια κατέβηκε τη σκάλα του αεροπλάνου, με τον Μακρόν να τείνει το χέρι στη σύζυγό του – η οποία όμως δεν το έπιασε, επιλέγοντας να κρατηθεί από το κιγκλίδωμα.

Το στιγμιότυπο έκανε γρήγορα τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα από λογαριασμούς που εκφράζουν εχθρότητα απέναντι στον Γάλλο πρόεδρο. Αρχικά, το Μέγαρο των Ηλυσίων διέψευσε την αυθεντικότητα του βίντεο, όμως τελικά αυτή επιβεβαιώθηκε.

«Η γυναίκα μου κι εγώ τσακωνόμαστε, πιο πολύ σαν αστείο», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, προσθέτοντας: «Μετά γίνεται μια γεωπλανητική καταστροφή, όπου κάποιοι φτιάχνουν μέχρι και θεωρίες. Είναι λίγο αστείο όλο αυτό».

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας διέψευσε κάθε ενδεχόμενο «οικογενειακής διαμάχης» με τη σύζυγό του, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο απλώς για ένα πείραγμα μεταξύ τους, «όπως κάνουμε αρκετά συχνά».

Ο Μακρόν δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε άλλα δύο βίντεο που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες εβδομάδες και προκάλεσαν επίσης σάλο στο διαδίκτυο.

Στο ένα, κατηγορείται ότι «έκρυψε» ένα σακουλάκι με κοκαΐνη, όταν ταξίδευε με τρένο για την Ουκρανία μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

