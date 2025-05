Θεωρίες συνωμοσίας με το χαρτομάντιλο του Μακρόν: Η Ζαχάροβα κατηγορεί τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι παίρνουν ναρκωτικά – Τι απαντά το Ελιζέ

Θεωρίες συνωμοσίας και όργιο φημών ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες παίρνουν ναρκωτικά, που ενισχύθηκαν από την Ρωσία, προκάλεσε ένα βίντεο με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, οι οποίοι ταξιδεύουν με τρένο στην Ουκρανία.

Στο βίντεο οι τρεις ηγέτες κάθισαν σε ένα τραπέζι και συζητούσαν όταν οι δημοσιογράφοι μπήκαν για να απαθανατίσουν την στιγμή. Σε κάποια στιγμή ο Εμανουέλ Μακρόν, προφανώς για να μη φανεί στις φωτογραφίες, τραβάει ένα χαρτομάντιλο από το τραπέζι και το κρύβει κάτω από τον αγκώνα του.

Αυτή η κίνηση ήταν αρκετή για να ξεκινήσουν φήμες ότι ο Γάλλος Πρόεδρος στην πραγματικότητα έκρυψε ένα σακουλάκι με ναρκωτικά και ο Γερμανός καγκελάριος είχε δίπλα του ένα κουταλάκι για τη χρήση ναρκωτικών.

“Like in the joke: a Frenchman, an Englishman, and a German got on a train and… took a hit. Apparently, they forgot… pic.twitter.com/ZzXkKTSXbI

Russian Foreign ministry spokeswoman Zakharova shared this video showing Macron moving a white packet off the table and Merz holding a glass object, commenting:

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα δεν άφησε το βίντεο ασχολίαστο. Kατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κάνουν χρήση ναρκωτικών γι’ αυτό και στηρίζουν τον «ναρκομανή» πρόεδρο Ζελένσκι.

«Στο βίντεο εμφανίζονται ο Πρόεδρος της Γαλλίας, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας και η καγκελάριος της Γερμανίας. Αφού έσπρωξαν τον Ζελένσκι σε μια ακόμη κολασμένη ίντριγκα για να σαμποτάρουν τη διευθέτηση (του πολέμου) και να συνεχίσουν την αιματοχυσία στην Ευρώπη, όπως στο ανέκδοτο, ένας Γάλλος, ένας Άγγλος και ένας Γερμανός επιβιβάστηκαν σε ένα τρένο και… πήραν μία ανάσα ανακούφισης. Προφανώς τόσο μεγάλη που ξέχασαν να κρύψουν τα σύνεργά τους (ένα σακουλάκι και ένα κουτάλι) πριν φτάσουν οι δημοσιογράφοι», ανέφερε η Ζαχάροβα.

Και συνέχισε: «Η μοίρα της Ευρώπης αποφασίζεται από εξαρτημένα και προσωρινά πρόσωπα – με κάθε έννοια της λέξης. Απίστευτο υλικό. Είναι σαν ο ίδιος ο Παντοδύναμος να τραβάει πίσω την κουρτίνα αυτής της βρώμικης συγκέντρωσης, ώστε “όσοι έχουν μάτια να δουν”».

«Το 2022, ρώτησα έναν δυτικό πρέσβη: “Πώς μπορείτε να προμηθεύετε όπλα στον ανισόρροπο ναρκομανή Ζελένσκι; Παίρνει κοκαΐνη εδώ και χρόνια! Και πήρα την απάντηση: Για την ΕΕ, αυτό είναι φυσιολογικό – πολλοί δυτικοί ηγέτες κάνουν χρήση”», ανέφερε η Ζαχάροβα.

Άμεση ήταν η απάντηση της Προεδρίας της Γαλλίας στις φήμες με φωτογραφικά ντοκουμέντα. Το Ελιζέ ανήρτησε μία φωτογραφία κοντινή από το χαρτομάντιλο με τη λεζάντα: «Αυτό είναι ένα χαρτομάντιλο για να φυσάς την μύτη σου». Ακριβώς δίπλα μία δεύτερη φωτογραφία δείχνει τους τρεις Ευρωπαίους ηγέτες να χαμογελούν και χαιρετούν ο ένας τον άλλον. Η λεζάντα γράφει: «Αυτή είναι η ευρωπαϊκή ενότητα για να χτιστεί η ειρήνη».

«Όταν η ευρωπαϊκή ενότητα γίνεται άβολη, η παραπληροφόρηση πηγαίνει τόσο μακριά ώστε να κάνει ένα απλό χαρτομάντιλο να μοιάζει με ναρκωτικά. Αυτές οι ψευδείς ειδήσεις διαδίδονται από τους εχθρούς της Γαλλίας, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση ενάντια στη χειραγώγηση», ανέφερε η ανακοίνωση της Προεδρίας της Γαλλίας.

When European unity becomes inconvenient, disinformation goes so far as to make a simple tissue look like drugs.

This fake news is being spread by France’s enemies, both abroad and at home. We must remain vigilant against manipulation. pic.twitter.com/xyXhGm9Dsr

— Élysée (@Elysee) May 11, 2025