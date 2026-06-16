Σκόπελος: Στο νοσοκομείο 8χρονος που έπεσε από δέντρο με το κεφάλι στο έδαφος

Ένας 8χρονος στη Σκόπελο έπεσε από δέντρο το μεσημέρι της Δευτέρας, τραυματίζοντας το κεφάλι του. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας του νησιού και στη συνέχεια διακομίστηκε εσπευσμένα στον Βόλο για νοσηλεία, λόγω πιθανής κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πανικός επικράτησε στη Σκόπελο, όταν ένα 8χρονο αγοράκι έπεσε από δέντρο με το κεφάλι στο έδαφος.
  • Ο 8χρονος μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού και κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του στον Βόλο, λόγω πιθανής κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης.
  • Παραμένει νοσηλευόμενος στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) στη Σκόπελο. Ένα αγοράκι 8 ετών ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά, σε ανύποπτη στιγμή σκαρφάλωσε σε δέντρο και στη συνέχεια έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι.

Ο μικρούλης μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού και με δεδομένο ότι μπορεί να φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του στον Βόλο.

Αμεσα ενημερώθηκε ο Θάλαμος Επιχειρήσεων και ο 8χρονος μεταφέρθηκε στον Βόλο στις 14:50 με το σκάφος του Λιμενικού.

Παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει νοσηλευόμενοs.

Πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα με το taxydromos.gr, ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.

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