Σκόπελος: Στο νοσοκομείο 8χρονος που έπεσε από δέντρο με το κεφάλι στο έδαφος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Πανικός επικράτησε το μεσημέρι της Δευτέρας (15/6) στη Σκόπελο. Ένα αγοράκι 8 ετών ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά, σε ανύποπτη στιγμή σκαρφάλωσε σε δέντρο και στη συνέχεια έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο έδαφος με το κεφάλι.

Ο μικρούλης μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας του νησιού και με δεδομένο ότι μπορεί να φέρει κρανιοεγκεφαλική κάκωση, κρίθηκε σκόπιμη η διακομιδή του στον Βόλο.

Αμεσα ενημερώθηκε ο Θάλαμος Επιχειρήσεων και ο 8χρονος μεταφέρθηκε στον Βόλο στις 14:50 με το σκάφος του Λιμενικού.

Παρελήφθη από πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου παραμένει νοσηλευόμενοs.

Πληροφορίες αναφέρουν, σύμφωνα με το taxydromos.gr, ότι η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία.